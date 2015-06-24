Приемная кампания-2015 стартовала в вузах Владивостока

В 2015 году за абитуриентами сохраняется право подавать заявления в пять вузов на три направления в каждом из них. Зачисление производится только при наличии оригинала аттестата в приемной комиссии, но теперь поступающим необходимо как можно скорее определяться со своим выбором и предоставлять оригинал документа в тот университет, в который он желает поступить.

Если ранее вузы публиковали на сайтах списки рекомендованных к зачислению, то с 2015 года эта практика прекращается. Важно, что в отличие от прошлых лет на первом этапе вуз должен зачислить абитуриентов на 80% бюджетных мест по общему конкурсу по каждому направлению подготовки (специальности), на оставшиеся 20% — во «второй волне». Согласно новому графику, зачисление на очные программы бакалавриата и специалитета будет проводиться в два этапа: первый — до 3 августа, второй — до 6 августа.

Новшеством этого года также станет учет индивидуальных достижений поступающих - каждый вуз определил перечень заслуг, за которые будет присуждать абитуриентам дополнительные баллы.

Теперь несколько слов о том, что предлагают абитуриентам в этом году вузы Приморья. План бюджетного набора, утвержденный Министерством образования и науки РФ для ДВФУ, составляет 4 447 мест, что почти на 500 мест превышает прошлогодний показатель. Контрольные цифры приема увеличены, прежде всего, по приоритетным направлениям развития вуза и согласованы с потребностью региона в кадрах. На выбор абитуриентов предлагается 100 программ бакалавриата и специалитета, а также 78 направлений магистратуры, в рамках которых реализуется более 170 магистерских программ.

Как и в предыдущие годы, ДВФУ делает ставку на хорошо подготовленную, целеустремленную и мотивированную молодежь. Для привлечения в ряды студентов именно таких ребят в ДВФУ проводится конкурс высокобалльников. Абитуриенты, набравшие по результатам трех вступительных экзаменов (ЕГЭ) и за индивидуальные достижения 210 и более баллов, при поступлении на бюджетное место с первого семестра смогут получать повышенную стипендию — 4500 рублей в месяц. Для поступающих на направления подготовки «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Дизайн» и «Журналистика», где предусмотрено четыре вступительных испытания, данный балл устанавливается на уровне 300. Высокобалльникам, проживающим за пределами Приморья, вуз оплачивает переезд и перелет до места учебы во Владивостоке.

В ДВФУ также поощряют поступающих на инженерные и естественнонаучные направления. Абитуриенты, которые на экзаменах по профильному естественнонаучному предмету (физика, химия, биология, география, информатика) набрали 70 и более баллов (но в сумме трех экзаменов меньше 210), также с первого семестра будут получать повышенную стипендию — 3500 рублей.

Владивостокский университет экономики и сервиса на очные программы бакалавриата располагает более чем 500 бюджетными местами. Есть также бесплатные места в магистратуре. В этом году университет продолжит идти по тому пути, который выбрал для себя – реализовывать программы практикоориентированного обучения.. Это означает, что приоритет отдан практическому овладению специальностью. На последнем курсе обучения студенты интенсивно осваивают профессию непосредственно в компаниях и на производстве. Такая инновационная образовательная модель, по мнению руководства вуза, гарантирует успешное трудоустройство.

В Дальрыбвтузе 140 бюджетных мест на специалитет, 529 – на бакалавриат, 75 – на магистратуру. Наибольшее количество бюджетных мест – на профильные программы подготовки – промышленное рыболовство и судовождение.

МГУ им. Невельского в этом году готов принять на бюджетные места 390 человек на программы специалитета (на "Судовождение", и "Эксплуатацию судовых энергетических установок" предусмотрено по 135 мест) и 233 – на бакалавриат (больше всего – на "Организацию перевозок и управление на транспорте"). Для магистров открыт набора на 20 бюджетных мест.

В Тихоокеанском государственном медицинском университете в этом году 495 бюджетных мест. 300 из них – на направление "Лечебное дело", 70 – на "Педиатрию".

Дальневосточная академия искусств "на бюджет" в этом году готова принять 96 человек на актерское, музыкальное и художественное отделения.

Приморская сельскохозяйственная академия ждет 521 абитуриента на бюджетные места на очную и заочную формы обучения.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.