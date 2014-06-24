В вузах Приморья абитуриентов ждут около 7000 бюджетных мест

20 июня, как и по всей стране, в Приморье стартовала приемная кампания. Количество бюджетных мест во все высшие учебные заведения края составляет около 7 000, из муниципальных образовательных школ в этом году вышло чуть более 9 000 выпускников.

Прием абитуриентов в этом году проходит впервые после вступления в силу нового закона «Об образовании». В связи с этим в ход кампании уже внесен целый ряд корректив.

Во-первых, срок, в течение которого результаты сданного выпускником ЕГЭ считаются действительными, увеличился и теперь составляет четыре года, следующих за годом получения таких результатов. Во-вторых, не менее 10% мест в этом году будет отдано льготникам, в прошлом году подобных ограничений не было. В этом году за счет бюджетных ассигнований в пределах квоты имеют право поступать: дети-инвалиды; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; инвалиды вследствие военной травмы; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В-третьих, если раньше победители и призеры школьных олимпиад имели преимущество при поступлении в вузы, то с этого года они обязаны подтвердить свои знания, сдав ЕГЭ по профильным дисциплинам.

Минимум баллов, который должны набрать такие абитуриенты, устанавливается вузом самостоятельно, но в любом случае этот показатель должен быть не менее 65 баллов. В случае если ЕГЭ будет сдан успешно, поступающий получит право на зачисление в вуз без вступительных испытаний либо его результат ЕГЭ по соответствующей дисциплине будет приравнен к 100 баллам – впрочем, эти преимущества могут предоставляться и единовременно одному и тому же абитуриенту.

Если говорить о направлениях подготовки, то в этом году сразу несколько вузов Приморья открыли новые направления подготовки бакалавриата и магистратуры. В ДВФУ это три новые программы бакалавриата («Приборостроение»; «Конструирование и технология электронных средств»; «Продукты питания из растительного сырья») и 14 программ магистратуры. Кроме этого, в этом году здесь открыты следующие специальности: «Медицинская биохимия»; «Медицинская биофизика»; «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики».

Во ВГУЭС в рамках направления подготовки «Экономика» открывается новый профиль – «Экономическая безопасность». Возобновлен прием абитуриентов на направление «Зарубежное регионоведение (Китай, Корея)». В Институте информатики, инноваций и бизнес- систем три новых профиля: «Интеллектуальные системы в управлении и технике», «Планирование и прогнозирование в бизнесе», «Автомобильный сервис и тюнинг». Высшая школа телевидения помимо направления «Телевидение» предлагает выпускникам школ еще одно направление – «Реклама и связи с общественностью».

В МГУ им. Невельскогобакалавриат открывается по направлениям «Педагогическое образование»; «Социально-культурная деятельность», и магистратура - по направлению «Социально-культурная деятельность».

В Дальрыбвтузе одна новая магистерская программа - «Финансы и кредит».

Несмотря на то что приемная кампания стартовала в пятницу, 20 июня, первые заявления от абитуриентов уже поступили. В ДВФУ, например, в первый день заявления на поступление подали 204 абитуриента. Первой online-абитуриенткой этого года стала выпускница из г. Балтийска Калининградской области. Следующим пакет документов прислал житель г. Белогорска Амурской области. Абитуриенты первого дня представляют Владивосток, города и районы Приморского края, Амурскую, Сахалинскую и Калининградскую области, Республику Саха (Якутия) и Камчатский край.

В этом году в ДВФУ приемная кампания впервые проходит в новом кампусе на о. Русском.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.