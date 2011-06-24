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700 миллионов рублей из краевого бюджета направлено на жилищно-коммунальные субсидии

24 Июня 2011, 14:18 | Приморье

Почти 70 тысяч жителей Приморского края получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщили в департаменте социальной защиты населения Приморского края, на этот вид социальной поддержки граждан из краевого бюджета с начала года направлено около 700 миллионов рублей.

Губернатор края Сергей Дарькин подчеркивает, что приморцы не должны страдать от роста тарифов на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги. Субсидия – реальный механизм социальной поддержки граждан, так как рассчитывается с учетом роста тарифов.

Напомним, что размер стандарта нормативной площади жилья для расчета субсидий в Приморье составляет 33 кв. м общей площади для одиноко проживающих граждан. На семью из двух человек он составляет 42 кв. м, а для семьи, состоящей из трех и более человек, – 18 кв. м на каждого.

В 2006 году губернатор края вышел с инициативой увеличения размера стандарта нормативной площади при расчете субсидий для некоторых категорий семей. Согласно краевому закону № 384 для одиноко проживающих пенсионеров или семьи пенсионеров он составляет не более 52 кв. м. Дополнительно 10 кв. м получили многодетные семьи.

Большое количество получателей субсидий живут в Находке, Уссурийске, Арсеньеве.

Рассчитывать на государственную поддержку может каждая семья, в которой доля оплаты ЖКУ превышает 22 процента семейного бюджета. По информации департамента социальной защиты населения Приморского края, на эти цели в бюджете края заложено около 1,5 млрд. рублей.

Оформить субсидию помогут специалисты отделений приема граждан по социальным вопросам. «Единые окна» открыты на всех территориях Приморья.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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