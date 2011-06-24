Для приморцев снижены тарифы на электроэнергию

Пересмотрены тарифы на передачу электроэнергии с темпом роста не выше 15 % в среднем по краю. Эта работа проведена департаментом по тарифам Приморского края в соответствии с постановлением Правительства РФ.

Как сообщили в департаменте, в результате с 1 мая почти на 5 % снизился средний тариф на электроэнергию для конечных потребителей, а для бюджетных организаций (больницы, школы и др.) и «прочих» потребителей (магазины, киоски и др.) снижение составило 4,3 %.

Теперь на низком напряжении (так электроэнергию получает основная масса потребителей) тариф составляет от 3,85 до 3,94 руб./кВт.ч. в зависимости от числа часов использования электроэнергии.

При этом темп роста тарифов на электроэнергию для населения составил 10 % и равен 1,69 руб./кВтч.

Кроме того, гаражно-строительные кооперативы вновь будут платить за электроэнергию по тарифу, установленному для населения, поскольку соответствующие изменения внесены в приказ Федеральной службы по тарифам.