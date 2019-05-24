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Международной туристской выставке PITE-2019 посвятили серию почтовых карточек

24 Мая 2019, 19:30 | Приморье

24 мая состоялся торжественный выпуск коллекционных открыток, посвященных открытию Тихоокеанской международной туристской выставке «Pacific International Tourism Expo». На площадке Почты России гости выставки смогли бесплатно отправить из Владивостока почтовые карточки в любую точку России и мира.

«Почтовые открытки, имеющие оттиск специального почтового штемпеля, проходят сквозь годы и становятся частью культурного наследия, – отметил директор Макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин. – Проведение специального гашения во Владивостоке подчеркивает исключительную роль Тихоокеанской международной туристской выставки в развитии новых туристических возможностей для жителей не только Приморья, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона».

В специальном гашении приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму Российской Федерации Зарина Догузова и директор Макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин. Они лично поставили свои подписи и оттиск штемпеля с одноименным названием «PITE» на почтовой карточке.

Серия открыток, посвященная авиации Дальнего Востока, стала подарком для посткроссеров и вызвала живой интерес у посетителей выставки – площадка Почты России пользовалась особой популярностью. За первые часы работы выставки были отправлены десятки открыток в города России, Японии, Индии и других стран. Общий тираж открыток ограничен – 2500 экземпляров, получить открытку можно в дни работы выставки.
 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Почта России  pite 



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