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В Приморье почти 100% специалистов готовы к проведению ЕГЭ
Основной этап единого государственного экзамена начнется 27 мая
В настоящий момент в Приморье обучены уже 98,6% работников от общего числа задействованных в процедуре ЕГЭ. До конца дня пятницы, 24 мая, обучение пройдут все оставшиеся специалисты, сообщилил журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как рассказали в департаменте образования и науки, основной этап единого государственного экзамена начнется уже в следующий понедельник, 27 мая, – нынешние одиннадцатиклассники, выпускники прошлых лет, студенты колледжей и другие участники итоговой аттестации напишут географию и литературу.
На сегодняшний день в регионе все готово для проведения аттестации без сбоев. Обучение специалистов, как и было отмечено ранее, завершится в пятницу, 24 мая. Меньше 2%, а это 43 человека, не было обучено из-за временных сбоев на специализированной платформе. Сейчас все технических вопросы устранены.
«Важно обратить внимание на все организационные вопросы, которые могут возникнуть. Рассчитываем, что уровень нашей подготовки позволит достойно провести итоговую аттестацию в 2019 году», – ранее отметила и.о. директора департамента образования и науки Наталья Бондаренко.
Напомним, в 2019 году ЕГЭ традиционно проходит в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.
На сегодняшний день для прохождения процедуры ГИА-11 в Региональную информационную систему внесены сведения о 11596 участниках. Из них 10268 – выпускники текущего года, 1023 – выпускники прошлых лет, 379 человек будут сдавать государственный выпускной экзамен, который могут выбрать ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники специальных учреждений.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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