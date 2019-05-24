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В Приморье дорогу к оленнику мэра благоустроили за счет бюджета
24 мая в Кавалерово на центральной площади состоялся митинг против использования средств бюджета Кавалеровского района на кадастровые работы и ремонт дороги, ведущей к оленнику мэра Сергея ГАВРИКОВА (участок под оленник находится у него в аренде), против благоустройства дороги к земельному участку и зданию, принадлежащим его родственникам, против оформления этого участка дороги в собственность МО и по другим проблемам социально-экономического развития.
В 2017-2018 г. из бюджета МО на кадастровые работы и грейдировку дороги в сторону оленника , находящегося в аренде у главы Кавалеровского района Сергея ГАВРИКОВА к земельному участку и зданию, принадлежащим его родственникам, было израсходовано около 300 тысяч рублей. Вместо того, чтобы ремонтировать дороги сел Устиновского сельского поселения , ремонтировалась дорога к оленникуи дорога внутри самого оленника. Депутатами Думы района эта дорога не включалась в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. Тем не менее, по заявлению в суд администрации МО, решением Кавалеровского районного суда от 22 марта этого года автомобильная дорога бухта Зеркальная – буха Нерпа в сторону оленника протяженностью 13 198 м. признана собственностью МО. Это обстоятельство обяжет бюджет Кавалеровского района нести финансовую нагрузку на содержание дороги до оленника. Таким образом глава района обеспечил себе комфортную езду до оленника, хотя имеются дороги внутри сел и поселков района в отвратительном состоянии, в том числе дорога на кладбище в с. Суворово и дорога к районной свалке на перевале ВЕНЮКОВА и далее к ферме КЛЮЕВА.
Протестанты также отметили, что застопорилась работа по созданию Кавалеровского городского округа , хотя была проделана большая работа по выявлению мнения населения по данному вопросу и в Кавалеровском городском поселении были проведены муниципальные слушания. При создании городского округа будут сохранены все льготы для населения и сократятся управленческие расходы. Изменилось законодательство , и сейчас наряду с городскими можно создавать муниципальные округа. Кроме того, как заявил организатор митинга, депутат районной думы Сергей ПЛЕВАКО, более года в застенках службы безопасности Украины находится главный редактор Риа-Новости-Украина Кирилл ВЫШИНСКИЙ только за то, что он профессионально выполнял свой журналистский долг, рассказывая о событиях в Крыму и на Донбассе.
В резолюции отмечено требование отставки мэра района Сергея Гаврикова. Кроме того, от депутатов Думы района протестанты потребовали не включать в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения перечень дорог всеобщего пользования местного значения участка дороги , ведущей к оленнику.
Чтобы случайные люди не возглавляли районы и округа, предложить губернатору края и Законодательному собранию вернуть в край прямые выборы глав МО, городских и муниципальных округов. Как отметили выступавшие, надо призвать депутатов мункомов Кавалеровского городского и Устиновского сельского поселений , Думы района принять решения по созданию Кавалеровского городского или муниципального округа.
Также участники митинга решили обратиться к президенту Украины Владимиру ЗЕЛЕНСКОМУ с требованием освободить из-под стражи гражданина РФ и гражданина Украины, журналиста Кирилла Вышинского. Резолюцию отправят губернатору края, депутатам краевого парламента, главе и депутатам Кавалеровского городского и Устиновского сельского поселений , в прокуратуру Кавалеровского района, президенту Украины В.Зеленскому.
Фото автора.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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