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Более 100 секций подготовили для участников МедиаСаммита в Приморье
На три дня – с 6 по 8 июня – Владивосток станет местом встречи знаменитых экспертов в области журналистики, корреспондентов и редакторов крупных СМИ, блогеров и молодых журналистов. Организационные вопросы пятого МедиаСаммита обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Дмитрия Братыненко в четверг, 24 мая.
Как сообщила секретарь правления регионального отделения Союза журналистов России Елена Ардальянова, программа была сформирована с учетом всех поступивших предложений.
«Во время саммита будет организована интересная теоретическая часть, где эксперты обсудят с участниками новые направления журналистики, современные тенденции и использование искусственного интеллекта – всего более 100 секций. Помимо этого, пройдет уже ставший традиционным Форум молодых журналистов, участие в котором примут около 300 ребят из городов и районов Приморья», – рассказала она.
Дмитрий Братыненко поручил организаторам сосредоточить внимание именно на муниципальных СМИ, проследить, чтобы все приглашения дошли до адресатов и каждый желающий смог посетить мероприятие.
«Для них это уникальная возможность бесплатно повысить свою квалификацию и наладить новые, в том числе международные, связи. Проведите максимально широкую информационную кампанию, чтобы об этом мероприятии знал каждый заинтересованный журналист края», – подчеркнул он.
Участники совещания добавили, что в среднем ежедневно на форум регистрируются около 150 человек. Планируется, что МедиаСаммит соберет в этом году около 5 тысяч участников.
Помимо этого, впервые во время форума состоятся занятия Медиашколы «Дальневосточный репортер» для сотрудников пресс-служб.
Напомним, пятый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. Форум расширит международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой. Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, Администрация Приморского края, Союз журналистов России, мероприятие проходит под эгидой Министерства по развитию Дальнего Востока.
Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте.
В этом году организаторы сделали акцент не только на медиа-сфере – они подготовили мощный бизнес-блок. Участников ждет «умный» digital-маркетинг от Школы креативного мышления ИКРА, мастер-классы от HH.ru, Yota, Сбербанка, кейсы по открытию ресторанного бизнеса. Кроме этого, программу МедиаСаммита-2018 дополнят секции по автоматизации бизнес-процессов компании, поиску инвестиций и внедрению ИТ-технологий. Выбрать вариант участия и приобрести платный билет также можно на официальном сайте мероприятия.
Во второй день мероприятия, 7 июня, состоится торжественное открытие литературного фестиваля. Вместе с известными писателями, критиками, издателями, культурологами гости фестиваля смогут окунуться в атмосферу творчества, узнать много нового о современной словесности и литературном процессе в России. Для гостей из других регионов и стран АТР запланированы пресс-туры – посещение объектов промышленной инфраструктуры, культурных учреждений и достопримечательностей Дальнего Востока.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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