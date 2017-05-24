Стивидоры подарили поселку скверик

Сотрудники стивидорной компании ООО «Восточно-Уральский терминал» провели экологический субботник

В минувшую субботу на территории микрорайона Врангель Находкинского городского округа сотрудники стивидорной компании ООО «Восточно-Уральский терминал» провели экологический субботник. В рамках общегородской программы по озеленению и благоустройству территории в поселке портовиков, непосредственно в районе торгового центра «Каскад», они высадили саженцы форзиции, сирени, березы и рябины.

Весенний день оказался по-летнему теплым и солнечным. Генеральный директор ООО «ВУТ» Сергей ВОСТРИКОВ, увлекая подчиненных собственным примером, снимал с грузовика и подносил саженцы. Свободные от рабочей смены мужчины, вооружившись лопатами и ломами, дружно копали лунки. Сотрудницы компании добавляли в грунт минеральные удобрения, подвязывали посаженные деревца и кустарники к колышкам, поливали и белили известью, прикрепляя к каждому табличку с надписью ООО «Восточно-Уральский терминал». Работа по силам нашлась всем.

- Подготовкой этого мероприятия в основном занимались мы с заведующим складом Андреем СОМОВЫМ. На средства терминала заблаговременно были приобретены лопаты, кисти, ведра, известь, подготовили необходимое количество деревянных колышков. В находкинской компании ООО «Зеленое хозяйство» закупили 28 кустов форзиции, четыре сирени, 51 саженец рябины, 18 корней березок и две лиственницы. Поэтому сегодня все идет организованно и слаженно. Наравне с генеральным директором, на субботник вышли главный инженер Игорь ПОЖАРНИЦКИЙ, сотрудники отделов главного энергетика, механизации, экологии, бухгалтерии, бюро пропусков, юридического и отдела кадров во главе со своими начальниками. Обычное мероприятие по высадке кустарников превратилось в настоящий трудовой праздник, - рассказала инженер по охране окружающей среды ООО «ВУТ» Анна МОЛОДЦОВА.







Коллектив ООО «Восточно-Уральский терминал» и на субботнике трудился под руководством своего лидера - генерального директора Сергея Вострикова. Фото автора.

Играла музыка, поднимая людям настроение, работа спорилась. Один за другим «врастали» в землю саженцы, превращая склон в новый скверик. Между делом руководитель терминала съездил в магазин, привез мороженого и прохладительных напитков и угостил ими всех работающих и их детей.

- С какими чувствами вы пришли на субботник? - спрашиваю начальника отдела кадров компании Надежду ЕЖОВУ и бухгалтера материального стола Наталью ПОКРАШЕНКО.

- С самыми добрыми, несмотря на то что это выходной день. Корпоративные хозработы объединяют коллектив и делают его дружнее. Так было всегда. Мы сами живем в этом микрорайоне, здесь наши дети ходят в детский сад и школу. Хочется, чтобы он был еще чище, красивее и уютнее. И это не только наше желание. Многие жильцы многоэтажек по улице Невельского подходят и благодарят за такое доброе дело. Иные просят саженцы форзиции и рябины, чтобы посадить их под окнами своего дома. И мы не отказываем никому.

- А вы часто бываете на таких мероприятиях? - интересуюсь у начальника транспортного отдела терминала Андрея ЛЕСОВСКОГО, работающего в этот момент ломом.

- На угольном терминале тружусь с прошлого года, поэтому участие в таком деле с новым коллективом принимаю первый раз. В целом за свою жизнь посадил немало деревьев и кустарников. Вначале 80-х годов, когда учился в мореходной школе, Находка была самым зеленым городом Приморья. Сегодня, наверное, такого уже не скажешь. Но мы стремимся к этому. Озеленением микрорайона Врангель готовы заниматься и впредь, чтобы здесь легче дышалось и уютнее жилось, - сказал собеседник.

Благодаря хорошей организации работ с поставленными задачами стивидоры справились почти за три часа. Когда саженцы были высажены, подъехала автоцистерна с водой, сотрудники терминала протянули от нее шланг и обильно полили все деревца и кустарники. Продолжение мероприятия состоялось на территории угольного терминала, где было высажено несколько корней молодых лиственниц.

- Нынешний год Президент России объявил Годом экологии. Эта акция - своеобразный подарок жителям Врангеля от стивидорной компании. Пусть деревца и декоративные кустарники растут и радуют своим видом сердце каждого человека. Свой выбор именно на этих разновидностях мы остановили не случайно. Форзиция как предвестник весны расцветает одной из первых из разряда акаций, русская березка в свое время великолепным образом была воспета в стихах прекрасного русского поэта Сергея ЕСЕНИНА, красную рябину очень любил один из лучших писателей советского периода Василий ШУК-ШИН. А вид и запах сирени всегда напоминает нам последний школьный звонок - прекрасный и трогательный момент в жизни каждого из нас. Деревца и кустарники подрастут и станут хорошим вкладом нашей компании в экологическую составляющую поселка. А мы когда-нибудь с гордостью расскажем своим детям и внукам о том, что этот скверик был заложен нашими руками, - отметил в завершении генеральный директор ООО «ВУТ» Сергей Востриков.

Затем руководитель компании искренне поблагодарил всех участвующих в субботнике за посильный вклад в это доброе дело, прозвучало два коротких и одно продолжительное победных «ура», и все с чувством выполненного долга и моральным удовлетворением разъехались по домам.

Владимир ПАНТЮХОВ. Фото автора.