www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.27 р. 100 JPY: 50.3 р.
EUR: 62.92 р. 10 CNY: 81.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

Стивидоры подарили поселку скверик

24 Мая 2017, 18:00 | Приморье

Сотрудники стивидорной компании ООО «Восточно-Уральский терминал» провели экологический субботник

 

В минувшую субботу на территории микрорайона Врангель Находкинского городского округа сотрудники стивидорной компании ООО «Восточно-Уральский терминал» провели экологический субботник. В рамках общегородской программы по озеленению и благоустройству территории в поселке портовиков, непосредственно в районе торгового центра «Каскад», они высадили саженцы форзиции, сирени, березы и рябины.

Весенний день оказался по-летнему теплым и солнечным. Генеральный директор ООО «ВУТ» Сергей ВОСТРИКОВ, увлекая подчиненных собственным примером, снимал с грузовика и подносил саженцы. Свободные от рабочей смены мужчины, вооружившись лопатами и ломами, дружно копали лунки. Сотрудницы компании добавляли в грунт минеральные удобрения, подвязывали посаженные деревца и кустарники к колышкам, поливали и белили известью, прикрепляя к каждому табличку с надписью ООО «Восточно-Уральский терминал». Работа по силам нашлась всем.

- Подготовкой этого мероприятия в основном занимались мы с заведующим складом Андреем СОМОВЫМ. На средства терминала заблаговременно были приобретены лопаты, кисти, ведра, известь, подготовили необходимое количество деревянных колышков. В находкинской компании ООО «Зеленое хозяйство» закупили 28 кустов форзиции, четыре сирени, 51 саженец рябины, 18 корней березок и две лиственницы. Поэтому сегодня все идет организованно и слаженно. Наравне с генеральным директором, на субботник вышли главный инженер Игорь ПОЖАРНИЦКИЙ, сотрудники отделов главного энергетика, механизации, экологии, бухгалтерии, бюро пропусков, юридического и отдела кадров во главе со своими начальниками. Обычное мероприятие по высадке кустарников превратилось в настоящий трудовой праздник, - рассказала инженер по охране окружающей среды ООО «ВУТ» Анна МОЛОДЦОВА.

 


 

 
Коллектив ООО «Восточно-Уральский терминал» и на субботнике трудился под руководством своего лидера - генерального директора Сергея Вострикова. Фото автора.

Играла музыка, поднимая людям настроение, работа спорилась. Один за другим «врастали» в землю саженцы, превращая склон в новый скверик. Между делом руководитель терминала съездил в магазин, привез мороженого и прохладительных напитков и угостил ими всех работающих и их детей.

- С какими чувствами вы пришли на субботник? - спрашиваю начальника отдела кадров компании Надежду ЕЖОВУ и бухгалтера материального стола Наталью ПОКРАШЕНКО.

- С самыми добрыми, несмотря на то что это выходной день. Корпоративные хозработы объединяют коллектив и делают его дружнее. Так было всегда. Мы сами живем в этом микрорайоне, здесь наши дети ходят в детский сад и школу. Хочется, чтобы он был еще чище, красивее и уютнее. И это не только наше желание. Многие жильцы многоэтажек по улице Невельского подходят и благодарят за такое доброе дело. Иные просят саженцы форзиции и рябины, чтобы посадить их под окнами своего дома. И мы не отказываем никому.

- А вы часто бываете на таких мероприятиях? - интересуюсь у начальника транспортного отдела терминала Андрея ЛЕСОВСКОГО, работающего в этот момент ломом.

- На угольном терминале тружусь с прошлого года, поэтому участие в таком деле с новым коллективом принимаю первый раз. В целом за свою жизнь посадил немало деревьев и кустарников. Вначале 80-х годов, когда учился в мореходной школе, Находка была самым зеленым городом Приморья. Сегодня, наверное, такого уже не скажешь. Но мы стремимся к этому. Озеленением микрорайона Врангель готовы заниматься и впредь, чтобы здесь легче дышалось и уютнее жилось, - сказал собеседник.

Благодаря хорошей организации работ с поставленными задачами стивидоры справились почти за три часа. Когда саженцы были высажены, подъехала автоцистерна с водой, сотрудники терминала протянули от нее шланг и обильно полили все деревца и кустарники. Продолжение мероприятия состоялось на территории угольного терминала, где было высажено несколько корней молодых лиственниц.

- Нынешний год Президент России объявил Годом экологии. Эта акция - своеобразный подарок жителям Врангеля от стивидорной компании. Пусть деревца и декоративные кустарники растут и радуют своим видом сердце каждого человека. Свой выбор именно на этих разновидностях мы остановили не случайно. Форзиция как предвестник весны расцветает одной из первых из разряда акаций, русская березка в свое время великолепным образом была воспета в стихах прекрасного русского поэта Сергея ЕСЕНИНА, красную рябину очень любил один из лучших писателей советского периода Василий ШУК-ШИН. А вид и запах сирени всегда напоминает нам последний школьный звонок - прекрасный и трогательный момент в жизни каждого из нас. Деревца и кустарники подрастут и станут хорошим вкладом нашей компании в экологическую составляющую поселка. А мы когда-нибудь с гордостью расскажем своим детям и внукам о том, что этот скверик был заложен нашими руками, - отметил в завершении генеральный директор ООО «ВУТ» Сергей Востриков.

Затем руководитель компании искренне поблагодарил всех участвующих в субботнике за посильный вклад в это доброе дело, прозвучало два коротких и одно продолжительное победных «ура», и все с чувством выполненного долга и моральным удовлетворением разъехались по домам.

Владимир ПАНТЮХОВ. Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

Автор:
Теги: восточно-уральский терминал  год экологии  вут 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru