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Владивостоку к дню рождения подарят фотоальбом
Ко дню рождения Владивостока будет издан уже пятый по счету альбом «Посмотри на Владивосток», а в Музее современного искусства «АртЭтаж» откроется одноименная выставка, пишет Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.
Партнерами, поддерживающими проект, уже пятый год являются компания «Ростелеком», сеть кинотеатров «Иллюзион» и гипермаркет «Зеленый остров», для которых это, в том числе, и историческая миссия. Ведь все фотографии «Посмотри на Владивосток» передаются в фонды Приморского государственного Музея имени Арсеньева, чтобы и через 10, и через 50, и через 100 лет эти снимки показали следующему поколению, какой была жизнь города в наше время.
А в юбилейный для себя год партнером проекта стал Владивостокский морской торговый порт: осенью предприятие отметит свое 120-летие. Порт намерен предложить фотографам города эксклюзивную экскурсию по километровым причалам, где расположены производственные мощности портового комплекса.
Партнерский вклад в проект сделали корпорации DNS и «Армада».
Информационными партнерами проекта, с радостью рассказывающими о его событиях, наряду с Дальневосточной деловой газетой «Золотой Рог», остаются сайт города Vl.Ru, телерадиокомпания «Владивосток», рекламное агентство Lab Present, радио «Лемма».
До презентации альбома и вернисажа на сайте www.LookAtVladivostok.ru можно увидеть все 2196 фотографий, из которых международное жюри выбрало 157, а также - архив фотографий предыдущих лет.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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