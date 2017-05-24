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Завтра на большей территории Приморья пройдут дожди
Однако сегодня местами ожидаются кратковременные дожди, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Примгидромета.
Сегодня, 23 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +14…+19°C, на побережье +7…+14°C.
В четверг с территории Китая на северо-запад Японского моря будет смещаться очередной циклон. Предстоящей ночью на западе и юге края начнутся небольшие дожди. Днем в четверг циклон будет медленно смещаться на восток по центральной части Японского моря. Зона осадков распространится на большую часть Приморья. Ожидаются небольшие и умеренные, на юге края местами сильные дожди. На побережье усилится ветер. Температура воздуха в ночные часы будет +6…+11°C, на востоке +1…+5°C. Фон дневных температур составит +13…+18°C, на побережье +6…+13°C.
В пятницу, 26 мая, местами в Приморье сохранятся небольшие и умеренные дожди. Температурный фон в континентальной части повысится до +17…+22°C, на побережье будет в пределах +7…+13°C.
Во Владивостоке сегодня облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.
Завтра в краевом центре будет пасмурно и прохладно. Ожидается дождь и сильный северный ветер. Температура воздуха ночью +6…+9°C, днем +10…+13°C.
В ночь на пятницу сохранится вероятность небольшого дождя. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +6…+8°C. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ослабеет. Воздух прогреется до +16…+18°C.
Иван КРЫШАН.
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