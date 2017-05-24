www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.56 р. 100 JPY: 50.82 р.
EUR: 63.62 р. 10 CNY: 82.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Завтра на большей территории Приморья пройдут дожди

24 Мая 2017, 13:06 | Приморье

Однако сегодня местами ожидаются кратковременные дожди, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Примгидромета.

Сегодня, 23 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +14…+19°C, на побережье +7…+14°C.

В четверг с территории Китая на северо-запад Японского моря будет смещаться очередной циклон. Предстоящей ночью на западе и юге края начнутся небольшие дожди. Днем в четверг циклон будет медленно смещаться на восток по центральной части Японского моря. Зона осадков распространится на большую часть Приморья. Ожидаются небольшие и умеренные, на юге края местами сильные дожди. На побережье усилится ветер. Температура воздуха в ночные часы будет +6…+11°C, на востоке +1…+5°C. Фон дневных температур составит +13…+18°C, на побережье +6…+13°C.

В пятницу, 26 мая, местами в Приморье сохранятся небольшие и умеренные дожди. Температурный фон в континентальной части повысится до +17…+22°C, на побережье будет в пределах +7…+13°C.

Во Владивостоке сегодня облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.

Завтра в краевом центре будет пасмурно и прохладно. Ожидается дождь и сильный северный ветер. Температура воздуха ночью +6…+9°C, днем +10…+13°C.

В ночь на пятницу сохранится вероятность небольшого дождя. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +6…+8°C. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ослабеет. Воздух прогреется до +16…+18°C.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: прогноз  погода 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru