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Стоимость участия в Дальневосточном МедиаСаммите-2017 во Владивостоке повысится с 25 мая

24 Мая 2017, 11:50 | Приморье

Стоимость пакетов участников Дальневосточного МедиаСаммита-2017 повысится с 25 мая. Выбрать подходящий пакет по старой цене и зарегистрироваться можно прямо сейчас на официальном сайте форума, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Напомним, крупнейшая отраслевая конференция, объединяющая экспертов в области СМИ, общественных отношений и информационных технологий, Дальневосточный МедиаСаммит-2017 пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом, и значительно расширит формат.

Для гостей Дальневосточного МедиаСаммита подготовили несколько пакетов участников. Все желающие представители медиа могут бесплатно зарегистрироваться на форум, выбрав базовый пакет с широким спектром вариантов участия в событиях саммита. Гости форума, желающие получить более прикладные знания в области маркетинговых и медиакоммуникаций, могут выбрать профессиональный и полный пакеты при регистрации на сайте мероприятия.

Базовый пакет "Медиа"

Стандартный бесплатный пакет участника. Открывает доступ к основной части программы: тематическим секциям и мастер-классам, участию в работе дискуссионных площадок и круглых столов.

Профессиональный пакет "Медиа-Про" (1800 рублей)

Расширенный пакет участника. Помимо всех предложений базового пакета, "Медиа-Про" предлагает возможность участия во всех тематических секциях и мастер-классах (включая закрытые), в любых прикладных воркшопах МедиаСаммита. В рамках пакета "Медиа-Про" участники получают доступ ко всем материалам, презентациям и видео воркшопов.

Полный пакет "Медиа-Максимум" (3600 рублей)

Максимальный пакет участника. Помимо всех предложений профессионального пакета, "Медиа-Максимум" предлагает участникам дополнительные сервисные преимущества – выделенная стойка регистрации, VIP-места на каждом из мероприятий, обед.

Пакет "Делегация"

Пакет "Делегация" рассчитан на группы от пяти человек, представляющих одну организацию. В рамках пакета организация-участник может приобрести от пяти профессиональных пакетов "Медиа-Про" с существенной скидкой – 20%.

С 25 мая стоимость пакетов "Медиа-Про" и "Медиа-Максимум" повысится до 2000 рублей и 4000 рублей соответственно. Купить билеты по старой цене можно еще сегодня на официальном сайте форума.

Напомним, что в рамках платных секций МедиаСаммита выступят издатель Meduza Илья Красильщик, преподаватели школы креативного мышления ИКРА Елена Эрман, Виктория Дерюгина и Иван Дьяченко, главный редактор Russia Beyond The Headlines Всеволод Пуля, генеральный директор Tigermilk Media Арсений Ашомко, директор по развитию "Лайфхакера" Родион Скрябин, мультимедийный продюсер Оксана Силантьева и др.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: профессия  медиасаммит  эксперты 



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