Итоги фотоконкурса "Дальний Восток в объективе пресс-служб" подведут на Дальневосточном МедиаСаммите

Прием заявок на участие в фотоконкурсе «Дальний Восток в объективе пресс-служб» продлен до 30 мая. Итоги конкурса будут подведены на Дальневосточном МедиаСаммите во Владивостоке. К творческому смотру планируется привлечь как можно больше коллег и максимально широко рассказать о регионе через фотоснимки пресс-служб, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер Дальневосточного МедиаСаммита.

Конкурс проводится по инициативе Дальневосточной гильдии пресс-служб при поддержке Приморского краевого отделения Союза журналистов России. За месяц, прошедший с начала приема заявок, в оргкомитет поступило более 60 работ от 20 пресс-служб предприятий, коммерческих компаний, госучреждений.

«Конкурс получился действительно региональным благодаря активности наших коллег со всего Дальнего Востока. Так, «Почта России» заявлена сразу несколькими филиалами из Республики Саха (Якутия), Чукотки и Приморья, а «РусГидро» - своим подразделением из Советской Гавани. Надеемся, что в ближайшие дни география участников станет еще шире», - сообщил председатель Дальневосточной гильдии пресс-служб, директор департамента внешних коммуникаций ДВФУ Алексей Магаляс.

Напомним, отборочный этап фотоконкурса стартовал 20 апреля и продлится до 30 мая. Технические требования к снимкам описаны в заявке, которую необходимо скачать по ссылке, заполнить и вместе с работами отправить на адрес электронной почты pressdv@mail.ru, указав в теме письма «Фотоконкурс». Лучшие фотографии войдут в шот-лист и будут представлены на МедиаСаммите в формате мультимедийной выставки. Окончательное голосование пройдет открыто через один из пабликов Гильдии пресс-служб. Победителей объявят и наградят на закрытии МедиаСаммита.

«Пресс-службы ежедневно выдают большой объем разнообразного контента, освещая жизнь региона, а фотоконкурс позволит раскрыть еще одну сторону этой работы. Это интересный проект, благодаря которому мы увидим, чем живет и как развивается сегодня Дальний Восток», - уверен председатель Приморского краевого отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.

Справка: Гильдия работников пресс-служб входит в состав Приморского отделения Союза журналистов России и объединяет по профессиональному принципу сотрудников пресс-служб, служб по связям с общественностью предприятий, учреждений, организаций, действующих на территории Дальневосточного федерального округа. Решение о создании Гильдии было принято по итогам первого Дальневосточного МедиаСаммита в июне 2014 года, учредительное собрание состоялось в марте 2015 года.

Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.