Во Владивостоке будут объявлены имена победителей общественной премии "Неравнодушный Гражданин"

28 мая станут известны победители в восьми номинациях общественной премии "‎Неравнодушный Гражданин", сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В Приморском крае по инициативе Благотворительного фонда Александра Монастырёва проведён конкурс общественной премии «Неравнодушный гражданин». 28 мая 2016 года (суббота) в 15:00 в Приморской краевой филармонии состоится церемония награждения лауреатов.

В Оргкомитет конкурса поступило 302 заявки от граждан, чьи активные дела способствуют развитию и процветанию городов и сел, улучшению качества жизни людей.

Жюри конкурса определили 24 победителей по 8 номинациям: «Протяни руку», «Семья и дети», «Культура», «Память», «Город для людей», «Здоровый дух», «Природа», «Поступок года».

Александр МОНАСТЫРЁВ, председатель жюри общественной премии «Неравнодушный гражданин», президент Благотворительного фонда А.Монастырёва: «Общественную премию «Неравнодушный гражданин» следует рассматривать и как площадку для открытия новых имен в области гражданской активности, и как пример для новых поколений молодых активистов. Уверен, что проведение общественной премии «Неравнодушный гражданин» и в дальнейшем будет способствовать развитию гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни общества».

Реализация мероприятий Конкурса осуществляется за счет средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015, на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на странице премии: http://su0.ru/SvL4

К участию в церемонии награждения приглашаются все желающие.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.