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Мусорная река, загаженные берега…

24 Мая 2016, 16:20 | Приморье

Русла некоторых рек в Приморье стали зонами экологического бедствия

Недавний рейд специалистов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по рекам, протекающим по территории Владивостока, выявил, что их берега загрязнены мусором. Эксперты осмотрели реки Ишимка, Первая и Вторая Речка. Но такую картину можно встретить в руслах других рек края, особенно вблизи населенных пунктов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

 

 

 

 

Выброс мусора в русла рек приводит к нарушению их пропускной способности и вызывает подтопление берегов не только в периоды больших дождей, отмечают специалисты департамента и считают, что зачастую вина за локальные подтопления подворий, не связанные с обильными осадками, лежит на самих жителях края.

Между тем конец апреля и первая половина мая отмечены в Приморье частыми дождями. Они уже привели к подтоплению пойм некоторых рек края. По информации департамента гражданской защиты Приморья, дожди, прошедшие на минувшей неделе, стали причиной подъема уровня воды до 80 см в сутки почти на всех реках, за исключением реки Уссури на участке Кировский - Тарташевка, нижнего течения рек Большая Уссурка и Малиновка, реки Цукановки. А наибольший подъем - до 1,3 метра в сутки - отмечался на реке Партизанской в районе села Фроловка, реках Осиновка, Варфоломеевка, сообщили в ведомстве.

В последние годы в Приморском крае стали регулярно проводиться акции по очистке русел рек в соответствии с программой «Безопасная среда». К участию в них привлекаются все желающие. Практика получила широкое распространение и дает хорошие результаты. По итогам прошлогодней всероссийской акции по уборке водоемов «Нашим рекам и озерам - чистые берега» Приморский край занял первое место в Дальневосточном федеральном округе. В мероприятии приняли участие более 1,5 тысячи человек из Артемовского, Находкинского, Партизанского, Дальнегорского, Арсеньевского, Уссурийского, Лесозаводского городских  округов, а также Пограничного, Хорольского, Дальнереченского, Хасанского муниципальных районов.

Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, в июне этого года в Приморье стартует очередная Всероссийская акция под названием «Вода России». Она, как и предыдущие, направлена на очистку от мусора берегов малых рек и водоемов. Акция пройдет в два этапа, которые стартуют 10 июня и 12 августа.

Надежда ОКОВИТАЯ.  Фото Владимир РАКОВА.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

Автор: Надежда Оковитая
Теги: экология  мусор 






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Комментарии

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