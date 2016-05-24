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"День путешественника": вкусно, зрелищно, интерактивно
С 20 по 22 мая Набережную ДВФУ во Владивостоке было не узнать: зажигательные танцы народов удэге сменялись залихватскими выступлениями представителей казачества, в бухте Аякс проходили зрелищные гонки на лодках "Дракон", дурманящие запахи ресторанной улицы вызывали аппетит даже у тех, кто не был голоден, - здесь с успехом прошел Дальневосточный фестиваль "День Путешественника", пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Он состоялся в рамках PITE-2016, неотъемлемой части второго Тихоокеанского туристского форума, превратившись в настоящий праздник для приморцев и гостей края.
Это мероприятие - следствие реализации краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае», в том числе ее подпрограммы «Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рынках».
На центральной фестивальной площадке гостей на протяжении трех погожих дней развлекали детские и взрослые вокально-танцевальные коллективы Приморского края, а вечером им на смену приходили молодежные рок- и кавер-группы.
На фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА: "Изюминкой" второго Тихоокеанского форума стал "День Путешественника".
Экспозиция «Приморье: взгляд в прошлое» предлагала погрузиться в быт и культуру национальных диаспор, проживающих на территории Приморского края и считающих эту землю родной.
На площадке «Приморье мастеровое» можно было не только увидеть лучшие образцы декоративно-прикладного искусства края, но и поучаствовать в мастер-классах по бисероплетению, гончарному делу или росписи деревянной посуды.
«Веселая арена» знакомила с ловкостью джамперов, моноциклистов и жонглеров. На «Аллее художников» можно было заказать свой портрет или дружеский шарж. А специалисты по аква-гриму рисовали всем желающим флаги стран-участниц PITE и «превращали» юных зрителей в представителей флоры и фауны. Всех желающих катали по акватории бухты на лодке с прозрачным дном и в джет-капсуле. По променаду же тем временем чинно прогуливались чеховские и тургеневские барышни и их галантные кавалеры.
Но самым, пожалуй, популярным оказался тот участок Набережной ДВФУ, где сформировалась ресторанная улица.
Ярким эмоциональным аккордом фестиваля стал Морской бал «Надежда», что прошел 22 мая. Зрители могли не только насладиться уровнем танцевального мастерства профессионалов, но и обучиться навыкам танго, фокстрота, рок-н-ролла, латины или ча-ча-ча. Аккомпанировал им оркестр Приморской краевой филармонии.
Губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, посетивший фестиваль в качестве зрителя, отметил, что «у Приморья есть все, чтобы стать ключевой точкой формирования пакетных туров для иностранных туристов как в Дальневосточном регионе, так и по всей России».
Добавим, Второй Тихоокеанский туристский форум, в рамках которого прошел День путешественника, был организован Администрацией Приморского края, Торгово-промышленной Палатой Приморья, Туристско-информационным центром и ВГУЭС при поддержке Ростуризма и Минкультуры.
На верхнем фото: Губернатор Приморья Владимир Миклушевский ознакомился с экспозициями стран-участников.
Екатерина СЕРГЕЕВА. Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.
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