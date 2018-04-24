День молочного цветка

В Ботаническом саду Владивостока расцвели подснежники

Подснежники, или «молочные цветы», еще в средние века почитались человечеством как символ непорочности. Почти все из существующих в мире 20-ти видов подснежников занесены в Красную книгу.

Во всем мире 19 апреля празднуется международный День подснежника, история которого началась в Англии в 1984 году. Однако в Ботаническом саду Владивостока их тоже можно увидеть и поздравить: здесь к 19 апреля еще сохранились цветы, которые приморцы называют подснежниками, хотя на самом деле это «адонис амурский», или «горицвет амурский». Хрупкие, уязвимые цветы начали желтеть еще в начале марта в связи с ранним сходом снежного покрова. Скоро должны отцвести, уступив место майским теплолюбивым цветам.

По одним данным, название приморского цветка происходит от имени бога Адониса, любимца Афродиты, который был убит на охоте вепрем. Из крови, которую Адонис пролил на землю, и вырос цветок. По другим данным, растение получило название в честь ассирийского бога Адона.

Билет в оранжерею Ботанического сада во Владивостоке стоит всего 100-150 рублей. Площадь ботанического сада во Владивостоке - 169 га, из них почти 150 га - лес, на территории которого сохранился заповедный участок уссурийской тайги в том виде, какой она была до прихода русских на юг Дальнего Востока. Остальная часть территории занята коллекциями и экспозиционными зонами, где представлено порядка 5 тыс. видов и сортов культурных и декоративных растений.

Площадь теплицы составляет около 500 кв. метров, здесь собрано более 1,5 тыс. сортов и видов экзотических растений со всех континентов. Гербарий Ботанического сада-института ДВО РАН имеет международный индекс VBGI и содержит более 165 тыс. образцов.

- Ботанический сад пользуется популярностью у жителей Владивостока, - говорит директор Ботанического сада-института ДВО РАН Павел КРЕСТОВ. - В год к нам приходит более 200 тыс. гостей. Но во времена, когда ботанические сады только начали организовывать, они служили все-таки не для развлечения местных жителей, а для производства уникальных растений, в том числе лекарственных. В свою очередь, мы не ушли далеко от первой задачи ботанического сада и по-прежнему производим различные виды хозяйственно-ценных растений, не только лекарственных, но и декоративных, которые могут использоваться в озеленении городов и поселков Дальнего Востока. Но наибольший приоритет для нас – это изучение разнообразия растений, которые есть не только в нашем регионе, Восточной Азии, но и вообще в мире. В составе нашего института работает шесть научных лабораторий, а также два филиала – в Южно-Сахалинске и Благовещенске.













На фото: Посетить Ботанический сад во Владивостоке сегодня может любой желающий. Фото Яны МАЛЬЦЕВОЙ.