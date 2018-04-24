Майские туристические маршруты охватят все Приморье

Для путешественников настали жаркие деньки

Приближаются первомайские праздники, поэтому жители и гости Приморского края уже планируют, как провести выходные. Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, туристические компании подготовили широкий выбор коротких маршрутов.

Свою подборку интересных туристических направлений на майские праздники представляет Деловая газета «Золотой Рог».

Отправиться в велопутешествие

Любители активного отдыха смогут воспользоваться велоэкскурсиями в пределах острова Русский. Велосипедные прогулки не только полезны для здоровья, но и смогут подарить незабываемые впечатления от знакомства с красотами острова. Маршрут экскурсии начинается с кампуса ДВФУ, на базе которого работают велопрокаты. Для аренды двухколесного транспорта туристу необходимо будет иметь документ, удостоверяющий личность. Экскурсия на велосипедах займет около пяти часов. При себе необходимо иметь рюкзачок с запасом воды и перекусом.

После инструктажа по технике безопасности туристы проследуют на форт Поспелова, прокатятся вдоль искусственно прорытого канала из пролива Босфор-Восточный в бухту Новик, а также исследуют Новосильцевскую батарею. Поездка дополняется историческими экскурсами об острове Русском, которыми с туристом делится гид-инструктор. С каждой точки маршрута открывается прекрасный вид на мост через остров Русский, а также на Владивосток, набережную ДВФУ, Приморский океанариум. Форты станут прекрасным местом для фотосъемки и отдыха туристов.

Попробовать экстрим-тур на квадроциклах

Туристам, предпочитающим настоящий драйв и отказывающимся крутить педали, компании Владивостока предлагают туристические маршруты по острову Русскому на квадроциклах. Такое путешествие подарит возможность исследовать достопримечательности загадочного острова, насладиться потрясающей красотой заливов и посетить самые недоступные места, куда нельзя проехать на автомобиле и велосипеде.

Маршрут выстраивается в зависимости от уровня водительских навыков путешественников. Поэтому обязательным условием станет не только облачение в защитную экипировку, но и тест-драйв, в ходе которого инструкторы оценят способности водителя и подберут туристический продукт. Для тех, кто только познакомится с квадроциклом, есть легкий маршрут: его длительность составляет около двух часов, и он полностью исключает сложный рельеф. Поэтому даже если у туриста нет навыков управления четырехколесным вездеходом, осилить такую прогулку он сможет без особых проблем, поскольку экскурсия проходит под зорким контролем опытного гида.

Еще одним плюсом данного продукта станет то, что путешествие на квадроциклах может проходить в любых погодных условиях. И даже если на майские праздники погода решит раскапризничаться, поездка по бездорожью станет еще интереснее и эмоциональнее.





Покорить приморские вершины

Если прогулки по острову Русский покажутся слишком простыми, для активных путешественников туристические компании Приморья приготовили однодневный тур на сопку Фалаза (1279 м), которая входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Это одна из красивейших, но при этом легкодоступных вершин южного Приморья.

Маршрут на гору начинается от села Анисимовка, а по мере восхождения с крутых уступов и скальных останцев будет открываться живописный вид на Ливадийский хребет. Если погодные условия рассеют густой туман, который порой окутывает вершину Фалазы, то туристов захватит потрясающий вид горной панорамы, среди которой можно будет разглядеть хребет Чандалаз, гору Читинзу и Пидан.

В отличие от своего «старшего брата» Пидана, Фалаза славится простотой подъема. Путь к ее вершине занимает обычно около двух-трех часов. Сама же вершина сопки – двойная, ее самые высокие точки расположены на расстоянии около 500 метров друг от друга. На западном отроге установлен «Крест Фалазы» - одно из самых любимых мест посещения туристов.

Туристический маршрут проходит по разным тропам. И если на подъеме туристические компании предлагают один путь, то спускаться группа будет уже по другой тропе. А это означает, что путешественники смогут насладиться всеми живописными уголками сопки. В программу тура также входят посиделки у костра, возле которого туристы смогут отдохнуть и погреться за кружкой чая из местных трав.

Послушать водопады южного Приморья

Туристические компании подготовили для путешественников и тур в южную часть Приморского края с посещением Шкотовского плато, где плоские водоразделы разрезают многочисленные ручьи и реки, образуя долины-каньоны. Именно здесь и расположился интересный туристический магнит – Шкотовские водопады.

Довольно долгая дорога к водопадам полностью оправдывается великолепными впечатлениями от природных красот. Естественные камни правильной формы в виде пчелиных сот, высотой в несколько метров, а также сами водопады оставляют неизгладимое впечатление. Наиболее посещаемый и известный водопад - «Неожиданный» на Левом Горбатом ключе, высота которого около 10 метров. Чашу водопада обрамляют каменные столбы (карандаши), по склонам растут деревья, корни которых обвивают огромные валуны, поросшие мхом. На расстоянии примерно трех часов перехода от водопада «Неожиданный» расположился еще один водопад – «Дальний». Тропинок к нему нет, поэтому люди посещают его нечасто. Здесь река срывается с 13-метровой высоты. Каньон, по которому протекает водопад «Дальний» - один из самых красивых и труднодоступных на Шкотовском плато.





Пройти тропой леопарда

Подготовились к майским выходным и особо охраняемые территории Приморского края. Так, в национальном парке «Земля леопарда» появился новый маршрут, который позволяет по-новому взглянуть на дом самой редкой крупной кошки в мире – дальневосточного леопарда. Его можно будет посещать не только с инструктором национального парка, но и в компании с экскурсоводом туристической компании, а также самостоятельно. Путешествие по тропе леопарда – это оздоровительная прогулка по лесу, в которой туристов ждет восхождение на гору Бусленко и встреча с южно-уссурийской тайгой. Тропа оборудована информационными стендами, табличками, указателями, мотивационными столбами, смотровыми площадками и стоянками для отдыха.

Как отмечают работники национального парка «Земля леопарда», данный маршрут – настоящая энциклопедия. Экологическая тропа пролегает по участку широколиственного леса с разновозрастными посадками кедра. Во время экскурсии туристы смогут узнать об истории и предпосылках создания старейшего на Дальнем Востоке заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда». На маршруте они смогут погрузиться в неповторимый животный и растительный мир заповедных территорий, на практике познакомиться с современными методами учета крупных млекопитающих, в том числе дальневосточного леопарда. Отдельное внимание уделено истории Хасанского района Приморского края: становление, факты и события села Барабаш и Барабашского укрепрайона. Здесь сохранились оборонительные сооружения, которые заинтересуют любителей военной истории региона.

На фото: У приморцев сегодня огромный выбор – от прогулки на велосипедах до походов по заповедным местам.

Фото Ирины БАРАННИК.