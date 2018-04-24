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Военно-исторический Владивосток привлекает туристов
Большинство легендарных фортов крепости нуждаются в реставрации
Военное наследие Владивостока – один из главных туристических магнитов Приморского края. Объекты Владивостокской крепости интересуют не только жителей края, но и азиатских туристов. В преддверии майских праздников количество желающих окунуться в историческое наследие уникального фортификационного комплекса становится все больше.
Туристические маршруты Приморского края в обязательном порядке охватывают объекты Владивостокской крепости. Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы дает мощнейший толчок туристическим потокам, и все большее количество путешественников со всего мира знакомятся с историей этого уникального объекта. Не так давно комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости было предложено включить в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Владивостокская крепость – интересный объект, который привлекает туристов, – уверена директор Туристско-Информационного Центра Приморского края Дарья ГУСЕВА. – И, безусловно, он заслуживает того, чтобы войти в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящий момент администрации города и края заинтересованы в том, чтобы сохранить и обустроить как можно больше объектов Крепости для того, чтобы сделать ее посещение максимально безопасным для туристов».
Комплекс заброшен с начала XX века, и многие форты требуют серьезных реставрационных работ. Впрочем, те объекты, которые были приведены в порядок – Новосильцевская и Ворошиловская батареи – пользуются большой популярностью у туристов. А одним из самых ярких мероприятий, выделяющих Приморье на туристической арене, выступает фестиваль «Владивостокская крепость», который призван популяризировать военное наследие приморской столицы. В прошлом году фестиваль проходил на площадке форта Поспелова на острове Русский.
Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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