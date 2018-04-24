Биоразнообразию акватории Хасанского района угрожают ушлые марикультурщики

Представители регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае установили, что в регионе создана угроза биоразнообразию морских живых организмов и водорослей, ареал обитания которых сконцентрирован на морской особо охраняемой природной акватории вблизи побережья Хасанского района в заливе Посьета, бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, ряде акваторий в заливе Петра Великого.

Как сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Юрий ЛОГИНОВ, эксперты Народного фронта установили, что в пределах особо охраняемой природной территории ряд коммерческих компаний пытается получить участки под создание предприятий марикультуры. Это противоречит нормам действующего законодательства и создает прямую грозу биоразнообразию исчезающих видов морской флоры и фауны.

«В настоящее время в прибрежных водах Приморья имеется около 400 тыс. га прибрежных акваторий, пригодных для размещения хозяйств марикультуры. Вместе с тем именно в пределах особо охраняемой природной территории площадью всего 27 тыс. га планируется организовать свое производство. А ведь именно здесь зарегистрированы объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Международного союза охраны природы, а также охранные реестры многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего здесь зарегистрировано 23 вида морских беспозвоночных, 30 видов позвоночных водных животных, включая рыб и млекопитающих, также много беспозвоночных. Все это может очень быстро исчезнуть под массированным производственным и антропогенным воздействием. Основная опасность – возможное использование интенсивных методов кормления морской фауны и накачка ее гормонами, использование ядовитых химикатов, на что уже указывали экологи. По их мнению, за последние 20–25 лет на морских акваториях, входящих в данную охраняемую зону, произошли большие негативные изменения, связанные с загрязнением воды и донных отложений. По данной теме начали появляться негативные публикации в региональных СМИ, что, на наш взгляд, также является показателем проблемности ситуации», – подчеркнул Логинов.

Эксперты ОНФ отметили, что статус особо охраняемой природной территории закреплен рядом действующих нормативных правовых актов, включающих федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», постановление правительства, постановления органов власти Приморского края. Общественники считают, что участки под марикультурную деятельность необходимо выделять в пределах иных подходящих территорий прибрежной акватории Японского моря, что позволит исключить вред экологии региона.

«Особо настораживающим фактором является то, что профильный орган власти – соответствующий департамент администрации Приморского края на запросы ОНФ реагирует слабо, фактически занимается отписками и сведения о планах освоения указанных нами проблемных морских участков не предоставляет. В настоящее время мы рассматриваем вопрос о том, чтобы обратиться по этим проблемам в органы прокуратуры», – отметил Логинов.

В региональном штабе Общероссийского народного фронта отметили, что следят за ситуацией. В случае, если будет нанесен ущерб морским участкам, пострадают и уникальные природные памятники на суше – в частности, месторождения лечебных грязей. Мониторинг экологической обстановки представителями ОНФ продолжается.