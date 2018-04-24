Микроб берется за большие дела

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Акции по очистке загрязненных водоемов пока поменяли масштаб - с Амурского залива на небольшие водоемы
Серьезной проблемой для Приморья остается загрязнение внутренних водоемов и акватории моря, прилегающей к населенным пунктам на берегу. Для их очистки опробуются передовые технологии применения эффективных микроорганизмов (ЭМ-технологии), нейтрализующих различные компоненты загрязнения, от органики до тяжелых металлов. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы поддерживает научный поиск. Однако выясняется, что для серьезной очистки водоемов требуются программа и приличные деньги.
Около двух лет назад ООО «Приморский ЭМ-Центр» начал смелую экологическую акцию «Спасем Амурский залив вместе!», на которую свои пожертвования вносили не только жители Владивостока, но и представители многих других городов России, и даже один неравнодушный к нашей экологии поляк.
Волонтеры ДВФУ и другие добровольцы 11 июля 2016 года слепили необходимое для эксперимента количество глиняных эм-колобков, насыщенных эффективными микроорганизмами, и 18 июля, когда колобки окрепли, их опустили в мелководный Угловский залив. В последние несколько десятилетий эта часть Амурского залива подвергается постоянным утечкам бытовой и промышленной канализации Владивостока, что ведет к угнетению в нем многих видов морских организмов и растительности, влияет на их репродукцию.
Можно ли сказать, что эм-колобки с тех пор оказали существенное положительное воздействие на Угловский залив? И есть ли смысл распространять эксперимент на Амурский залив, бухту Золотой Рог?
Генеральный директор «Приморского «ЭМ-Центра» Валентина СЕВЕРИНА отмечает, что эффект, конечно, был, но насколько существенный - это надо было подтвердить повторным исследованием проб. Однако оно не состоялось по причине того, что на это средств не нашлось.
Теперь же ответ на этот вопрос вряд ли уже возможно получить без повторного опыта. Эм-колобки имеют свойства распадаться около полугода, постепенно освобождая заключенные в них эффективные микроорганизмы. В дальнейшем, если они не закрепляются и не воспроизводятся, хотя считаются «сильными», если вымываются течением в глубокую часть залива, то лечебный эффект мелководью снижается и растворяется.
Главный научный сотрудник лаборатории морской токсикологии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир РАКОВ отмечает, что, безусловно, от эм-колобков Угловскому заливу хуже не стало, но, по его мнению, данная технология показывает себя более положительно в небольших закрытых водоемах, где одного колобка достаточно для очистки около 10 кв. метров акватории, а для больших водоемов, да еще открытых, могут потребоваться целые железнодорожные составы колобков…
Принципиально эффективность технологии еще надо проверять и на небольших водоемах. Испытания предполагается провести на научной станции на о. Попова, где в районе б. Алексеева есть несколько озер, на которых ученые ТОИ попытаются найти ответ – насколько японская технология окажется успешной в условиях Приморья.
Владимир Александрович отметил, что в декабре минувшего года ДВФУ и учеными академических институтов ДВО РАН уже завершена проработка программы по ликвидации загрязнения бухты Золотой Рог, и именно она в будущем станет полигоном для апробирования возможностей очистки больших морских акваторий с помощью традиционных и новых эко-технологий.
Что же касается капитальной очистки бухты, то врио губернатора края Андрей ТАРАСЕНКО в начале этого года отметил, что ее начало будет положено уже в ближайшие два года.
Валентина Северина сказала, что с помощью эм-технологии можно очистить бухту в течение пяти лет при условии, что канализационные стоки в нее окончательно прекратятся, как это обещает Приморский водоканал. Первая попытка чистки реки Объяснения, впадающей в нее и загрязненной канализационными стоками, не дала серьезных результатов. Для того, чтобы очистка дала значимый эффект, и в бухту пошел бы уже не зловонный, а более-менее чистый поток воды, потребовалось около миллиона рублей. Но его не нашлось.
Успешнее было применение компанией «эм-технологии» для очистки вод на озере Чан, водоемах Минного городка, отстойниках птицефабрики «Уссурийская», на свинокомплексах, нескольких дачных прудах и пр. объектах. В ближайшее время ее предполагается применить в отношении небольшого озера в районе бухты Патрокл.
Это озеро ранее питалось родниками и небольшим ручьем с территории, которая сегодня застраивается новым микрорайоном города. К сожалению, в водоем, который генпланом микрорайона предусмотрен как изюминка его рекреационной зоны, начали поступать канализационные стоки. Это помимо различных отходов, которые сюда, на берег и в сам водоем, тоже каким-то образом попадают. Водоем начал гибнуть. Для того, чтобы его очистить с помощью колобков, требуется 150 тысяч рублей. Сейчас жители микрорайона организовывают сбор средств для этой очистки. Но, чтобы она оказалась не бесполезной, надо исключить попадание в озеро канализационных стоков. Эти усилия сейчас предпринимаются совместно Ростехнадзором, администрацией города и застройщиками микрорайона.
Как отметила руководитель «Приморского ЭМ-Центра», в настоящее время водоемы являются в основном федеральной собственностью, и муниципалитеты не могут по ним быть заказчиками и финансировать работы по их очистке за счет своих бюджетов. То есть, на федеральные средства рассчитывать не приходится. Компания отдельные работы выполняет за свой счет, но нужна программа с устойчивой финансовой поддержкой, в которой она могла бы быть задействована более серьезно.
На фото: Скандально известное владивостокцам озеро в районе бухты Патрокл также собираются очистить с помощью «эм-технологии».
Фото автора.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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