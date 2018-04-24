"Праздничный" месяц вступает в права

Главными праздниками мая по праву считаются, собственно, 1 Мая и День Победы. Оба праздника будут широко отмечаться в Приморье.

Так, в день 73-летней годовщины Великой Победы состоится торжественный парад войск и военной техники во Владивостоке и ряде других городов края, и ставшее уже традицией гражданское шествие «Бессмертный полк» во всех городах и поселках Приморья. По словам директора департамента внутренней политики Павла ЯСЕВИЧА, праздничные митинги, концерты и парады пройдут повсеместно - от Хасана до Тернея.

Кубок для трудящихся

1 мая владивостокцы выйдут на демонстрацию в знак солидарности со всеми трудящими Земли, а заодно встретят Кубок чемпионата мира по футболу.

Начало колонны праздничного шествия будет сформировано у здания на ул. Светланской, 37 и продолжится до остановки «Авангард». Колонна пройдет мимо кинотеатра «Уссури» до перекрестка с Океанским проспектом и свернет на центральную площадь города к сцене, где начнется праздничная концертная программа.

Любопытно, что в этом году проведение первомайской демонстрации в Приморье совпадает еще с одним значимым для края событием – в этот день во Владивосток доставят Кубок чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Победные марши и полеты

Предполагается, что в главном приморском параде в День Победы примут участие около 300 ветеранов Великой Отечественной войны, которых во Владивосток доставят на автобусах. В ходе парада будет задействовано более 50 единиц военной техники, запланирован пролет 18 летательных аппаратов различных классов. В год 80-летия образования Приморского края впервые в показе авиационной техники совместно с морской авиацией Тихоокеанского флота примут участие новейшие истребители Су-35 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31.

Во Владивостоке 9 мая в праздничных колоннах пройдут 1,5 тысячи военнослужащих штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии, морской авиации, береговых войск флота, а также воздушно-десантных войск, Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

Ряды «Бессмертного полка», в которые ежегодно встают владивостокцы с портретами своих отцов, дедов и прадедов, становятся все шире. По информации УМВД, в 2017 году только во Владивостоке в шествии приняли участие более 50 тысяч человек. В этом году построение участников шествия «Бессмертный полк» также начнется в 9 часов на ул. Алеутской - возле здания «Серая лошадь» (ул. Алеутская, 19а). Они традиционно пройдут 1,5 километра от Алеутской до мемориала «Боевая слава ТОФ».

«Ночь музеев» даст культурный свет

Ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев, станет знаковым событием для культурного Владивостока.

В краевом центре подобное мероприятие пройдет тринадцатый раз. В 2018 году во Владивостоке акция «Ночь музеев» состоится в ночь с 19 на 20 мая. В этот день многие музеи и арт-пространства будут работать бесплатно в вечернее и ночное время, вплоть до 24 часов.

Программа «Ночь музеев» будет поделена на дневную и вечернюю части. С 12 до 19 часов организованы интерактивные и игровые программы, квесты для семейной аудитории. С 19 до 24 часов пройдет вечерняя программа. И, конечно же, все желающие могут узнать много нового и интересного из коллекций экспонатов и картин музеев. Двери для посетителей в вечернее время останутся открыты в Приморской картинной галерее, музее автомотостарины, галерее «Арка» и во всех отделениях музея Арсеньева во Владивостоке.

Борьба за здоровье и жизнь

30 лет подряд 31 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и партнеры отмечают Всемирный день отказа от курения и табачного дыма, привлекая внимание к связанным с употреблением табака рискам для здоровья и к эффективным мерам политики по снижению уровней его потребления. Тема Всемирного дня без табака в нынешнем году – «Табак и болезни сердца».

Кстати, для принятия более эффективных мер для борьбы с курением Российская Федерация в 2008 году присоединилась к Международной рамочной конвенции по борьбе с табаком. Как сообщают в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, многочисленные информационные мероприятия запланированы и во многих городах и районах края.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото Деловой газеты "Золотой Рог".