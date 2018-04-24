Приморье готовится к Главному Празднику

Наш край проводил на Великую Отечественную войну сотни тысяч человек…

Святое чувство благодарности останется с нами даже тогда, как последний солдат Великой Отечественной Войны сдаст свой пост на этой земле. Строй верных сыновей и дочерей Отечества год от года редеет. Но сегодня в Приморье по-прежнему рядом с нами живут 118 инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ), 820 участников этих великих сражений с инвалидностью от общего заболевания, 73 инвалида из числа несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 146 участников ВОВ и 166 приравненных к ним по льготам несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, 129 человек из числа лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда». Казалось бы, сухой список из цифр, но за каждым судьба нашей большой Родины.

Сотни тысяч приморцев ушли на фронт за годы смертельной битвы за мир во всем мире. В 1941-42 годах из Приморья было мобилизовано 136 тысяч человек. Только Тихоокеанский флот к 1942 году отправил на фронт 92% личного состава – примерно 130 тысяч человек. Свыше 30 тысяч человек не вернулись... А в первые годы войны (41-42 годы) во Владивостоке осталось только 4% молодых людей в возрасте от 19 до 21 года.

Многие призванные в армию из Приморья стали героями войны и нашли место своего упокоения под Москвой, в Смоленской и Тульской областях, на подступах к Праге и Берлину, кто-то нашел свой последний приют, освобождая Корею от японских милитаристов. Разве можно перечесть все места, где наши родные стали героями? За храбрость, проявленную в сражениях на фронтах Великой Отечественной, нашим землякам было вручено 230 тысяч боевых наград. 104 приморцам присвоено высокое звание Героя Советского Союза, шесть человек получали Звезду Героя дважды. 16 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Многие награды солдат так и не дошли родственникам, но сегодня их можно увидеть на сайте Память народа, прочитав, например, что твой 20-летний дедушка первый занял расположение противника и, будучи смертельно раненым, продолжал бой.

Через Владивосток осуществлялось 47,1% поставок по Ленд-лизу. Владивосток за годы войны переработал импортных грузов почти в четыре раза больше Мурманска, и почти в пять раз больше Архангельска. А это - тоже труд наших дедушек и бабушек. Молоденькие приморские девчонки-радистки и медсестры были активно задействованы в этих походах, посещали Ванкувер и Сан-Франциско.

Сколько бы ни было сделано для ныне живущих, этого все равно не достаточно. Однако меры поддержки, которые направляет федеральный и региональный бюджеты, в любом случае осязаемы. Так, почти 2,8 млрд рублей направил краевой бюджет на снижение расходов приморцев за жилищно-коммунальные услуги. Как поясняют в департаменте труда и социального развития Приморского края, денежные выплаты на оплату ЖКУ получают почти 255 тысяч федеральных и краевых льготников. Среди них - ветераны войны и труда, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и т.д.

По словам руководителя группы по связям с общественностью Приморского регионального отделения ФСС РФ Ольги БУЛАХ, в 2017 году наши ветераны смогли получить и технические средства реабилитации (в т. ч., слабовидящие). Ведомство приобрело 1737 путевок на санаторно-курортное лечение и выдало 3146 талонов и направлений на бесплатный проезд к месту лечения и обратно, на общую сумму 58,7 млн рублей. Среди данных категорий, по понятным причинам, не так много ветеранов, наши прабабушки и прадедушки уже не столь мобильны, и не всегда могут и хотят покидать родные стены. Тем не менее, в 2017 году лечение в санаториях Приморского края «Амурский залив», «Строитель», «Изумрудный» получили 15 инвалидов войны и два участника войны. Самым старшим из отдохнувших оказался наш земляк-ветеран 1923 года рождения.

В свою очередь, Федеральный бюджет перечислил Приморью средства на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Почти 23 миллиона рублей направят на приобретение квартир 12 ветеранским семьям. Как сообщают в департаменте труда и социального развития Приморского края, в списке новоселов 2018 года - три участника войны. Остальные - вдовы фронтовиков, они живут во Владивостоке, Арсеньеве, Лесозаводске, Большом Камне, Дальнереченске, в Спасском, Хорольском и Черниговском районах. «Несмотря на то, что деньги в краевой бюджет поступили недавно, и мы только готовимся выдать свидетельства на выплату, две семьи из Владивостока уже подобрали квартиры», – комментируют в ведомстве.

С 2008 года, в рамках Указа Президента Российской Федерации на приобретение квартир и домов приморским ветеранам, государство направило 3,4 млрд рублей. За это время новоселами стали более 2,3 тысяч ветеранских семей. Сейчас в очереди на получение новых квартир находятся 20 ветеранов. Есть еще один фактор, который ведет к появлению новых очередников. Он касается качества жилья. Те дома или квартиры, которые несколько лет назад считались пригодными для жилья, сегодня на законных основаниях могут быть признаны непригодными. Соответственно, ветераны имеют полное право на улучшение жилищных условий.

Как рассказывает заместитель директора Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН) Мария КУЗЬМИНА, под опекой ведомства находятся 125 человек, в основном – одиноко проживающие ветераны и инвалиды Великой Отечественной, труженики тыла, в том числе семейные пары, которые могут похвастаться долгой семейной жизнью. «Наши подопечные живут во многих городах и поселках края, их навещают родственники, но постоянной заботы им не хватает. Именно поэтому мы выделяем постоянного патронажного социального работника, который посещает их ежедневно, при этом наше содействие абсолютно бесплатно. Оказываем и социально-бытовые, и социально-медицинские услуги. Приходится приносить продукты, убирать в квартире, помогать готовить. К слову, в этом году двое наших подопечных отмечают столетие, да и возраст 93, 95 или 99 лет сегодня совсем не редкость. Тех, кому за 90 лет –более 100 человек.

На фото: В первые годы войны (41-42 годы) во Владивостоке осталось только 4% молодых людей в возрасте от 19 до 21 года.

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