Остров-сокровище

В спасении уникального природного комплекса Приморья сегодня участвуют десятки добровольцев, но спасение – в каждом из нас

Приморский край имеет несколько десятков островов, которые сегодня испытывают мощное антропогенное воздействие. Их территории, вследствие неразумного пользования и пренебрежения людьми элементарными правилами природопользования, деградируют и теряют свой природный и экономический потенциал. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, опираясь на поддержку энтузиастов, которые находят силы и время для участия в акциях по реанимации островов, нацеливает на спасение ценнейших территорий во благо нынешнего и будущих поколений.

О спасении островов Деловой газете «Золотой Рог» рассказала руководитель волонтерского проекта «Остров Мечты» Наталья ЯКУНИНА.

- Наталья, ваш волонтерский проект «Остров Мечты» в этом году на встрече у председателя Совета Федерации Валентины МАТВИЕНКО в очередной раз был признан одним из лучших в России. А как он появился?

- Это уже не первый раз, когда наш проект признают на всероссийском уровне. В 2016 году мы выиграли в конкурсе «Я – гражданин», когда наш проект был признан лучшим в области экологии. В прошлом году победили в конкурсе «Я – доброволец». Мы очень горды этими победами.

Мысль сделать этот проект у меня зародилась во время путешествия на Байкал, где я познакомилась с ребятами, разбившими там волонтерский лагерь. Их пример меня очень вдохновил. Я с друзьями уже тогда часто бывала на острове Рейнеке, и видела на нем свалки. Все сетовали, что это плохо, и я подумала – почему бы не попробовать здесь то, что мои друзья делают на Байкале.

Мне очень повезло, что у меня нашлись единомышленники, и летом 2014 года у нас получилось реализовать эту идею. Тогда мы даже не представляли, что все так получится, будут большой отклик и высокое признание. И в этом году нам будет уже пять лет.

Мы надеемся, что добьемся еще более значимых результатов, потому что на данный момент мы только всколыхнули тему. До нас об островах никто даже и не задумывался. Они были забыты, да и сейчас вниманием их не балуют.

На фото: Руководитель проекта «Остров Мечты» Наталья Якунина считает, что только просвещение людей сделает их порядочными к природе: тысячи приморцев участвуют в экологических десантах, призванных очистить природу от отходов.



- Кого вы приглашаете в волонтеры? Есть ли ограничения?

- У нас лагерь не детский. Мы берем в него – от 18 лет. Но рады видеть у себя и несовершеннолетних с родителями или кем-нибудь сопровождающим. Иногда к нам приезжают целыми семьями. А по возрасту потолка нет. Приезжают и «серебряные волонтеры», хотя основной костяк – молодежь. Всегда получается команда, в которой как-то весело. Человек в возрасте тоже хорошо вливается, и все получается очень естественно, бодро и здорово.

Если человек желает участвовать в нашем волонтерском лагере, то он заранее присылает заявку и анкету, а мы ее смотрим и решаем. В анкете есть вопросы и по здоровью, и другие. Если у него есть проблемы, то он должен быть уверен, что с ним все будет в порядке. У нас в команде всегда имеется ответственный за медицину, но на острове нет больницы, и лучше не рисковать. Здесь, например, есть такая проблема, когда у людей проявлялась аллергия, которой у них никогда не было. Это особенность богатой флоры острова.

На острове живут щитомордники. Их много. Надо соблюдать меры предосторожности. Случаев, чтобы они нас кусали, не было, и с нами всегда есть люди, которые умеют с ними обращаться. Но кто боится змей – это не для него.

Человек, который хочет попасть в наш лагерь, должен любить дикий отдых. Случались казусы, когда приехавший понимал, что ошибся. Он должен быть готов к полевым условиям – душ в поле, туалет. Все, как в походе. Привыкшему к комфортным условиям, это сложно.

Лагерь вмешает максимум 60 человек. Они могут более-менее комфортно расположиться, и с этим количеством мы сможем работать. Наш организаторский ресурс не безграничен. И нам особенно нужны координаторы, которые могут заниматься лагерем, его жизнью.

Каждого волонтера у нас ждет интересная увлекательная природоохранная работа и отдых. Работа – по три часа в день. Сначала – подъем, зарядка, завтрак и дело. А после обеда – культурная программа: экскурсии, походы, поездки на лодке, спортивные игры, мастер-классы, лекции. Скучать не приходится.

- В чем ваш проект себя оправдал, а в чем еще должен быть продолжен?

- Мы очистили остров Рейнеке от мусора. Не полностью, но большую его часть. Загрязнение было по всему побережью, а вдоль основной дороги через остров было порядка 15-20 свалок. Это было ужасно, когда, проходя по этой дороге, вместо того, чтобы отдыхать, вдыхая запахи моря и цветов, приходилось чувствовать запах разлагающихся отходов.

Те свалки, которые мы убрали, пока не наполнились снова, и поэтому остров ощутимо очистился. Мы на их месте стараемся сделать так, чтобы не было желания снова бросать мусор. В майские праздники собираемся высадить на таких местах несколько подаренных нам саженцев.

Теперь остались только три самые крупные свалки – с советских времен. Одними нашими силами справиться с ними нельзя.

А то, что нами сделано, мы добились в основном уже не тем, что ездили на остров и убирали. Это было главным только в наш первый десант. А затем мы основной упор сделали на просветительскую деятельность.

Главная цель нашего лагеря, который мы разбиваем на месяц, теперь не столько очистка территории от мусора, сколько агитация – чтобы не мусорили. Мы стараемся вовлекать в нашу деятельность всех жителей и туристов, общаемся с ними, стараемся их сделать нашими сторонниками.

Простой уборкой проблему не решить. Обязательно нужно, чтобы люди, которые там живут постоянно, могли обслуживаться. Наша основная задача – создание какой-то контролируемой постоянной системы сохранения островной чистоты. Мы над ней думаем. Чтобы вывезти мусор, грузовиком не отделаешься – это остров. Нужна баржа. В рамках наших акций она для нас стоит 15-20 тысяч рублей. В зависимости от размера. Вывозится порядка 1000 мешков. Получается очень дорого.

- Чувствуете ли поддержку от властей?

- Конечно. Поддержка от администрации и от бизнеса имеется. Есть партнеры, которые ежегодно помогают в натуральном выражении. Но нельзя сказать, что спонсоры после этих наших побед массово протягивают нам руку помощи, чтобы пожертвовать деньги на эту деятельность. Финансовые проблемы мы ощущаем с самого начала. Они были и в прошлом году, есть и в этом. Нам пришлось отказаться от мероприятия, которое мы проводили прошлой весной и которое всем очень понравилось, – просветительского фестиваля – с фотовыставкой в городском музее, лекциями, мастер-классами.

Возможно, было бы эффективно ввести по всем островам заповедный режим, как в Морском заповеднике, чтобы они не зарастали мусором. Но это невозможно. Часть их издавна осваивалась и осваивается.

Думаю, что должен быть какой-то баланс. Понятно, что острова Русский, Попова, Путятина и Аскольд нужно осваивать. Они обитаемые. Но там сегодня абсолютно неразвитая инфраструктура. Полная разруха. Только на Русском что-то делается к лучшему.

Если верить источникам, то на Рейнеке прежде проживало до 2 000 человек. Здесь был рыбозавод. Я не говорю, что этот остров нужно осваивать заново. А соседний остров Попова можно было бы развивать и сделать привлекательным даже для состоятельных иностранных туристов. Но развивать на Попова что-то другое – неуместно. Островная экосистема очень хрупка, и если на нее воздействовать агрессивно, она может сильно измениться и разрушиться. Прежде чем осваивать эти территории, нужно хорошо советоваться со знающими людьми, экологами.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Вы собирались со временем охватить проектом и другие острова.

- Изначально в планах было навести порядок на острове Рейнеке, чтобы отработать идеальную систему, модель, а затем переключаться и на другие острова. Хотя можно сказать, что каждый наш приморский остров – со своим характером, своей историей, что в них и привлекает. Очень особенны Фуругельма и Аскольд. Даже попав с Рейнеке на соседний остров Рикорда, сразу почувствуешь разницу – на нем своя флора, насекомые.

Но все равно планы работать и на других территориях остаются. Мы стараемся мониторить ситуацию по всем другим островам, держать ее на контроле, помогать что-то там делать. На некоторых мы устанавливали наши мотивационные щиты, проводили одно-двухдневные акции, были субботники на Рикорда, Пахтусова. На Русском кроме субботника в прошлом году у нас были «Чистые игры».

На Попова мы пока не работаем – нас напугали, что его население недружелюбно. Поэтому собираемся съездить на Путятина, посмотреть, и от этого отталкиваться – что нам делать там. Мы не уперлись только в Рейнеке. Но вопрос - в человеческом ресурсе. И нам, конечно, хотелось бы найти больше единомышленников. Тем, кому небезразлично, в каком состоянии окружающая среда наших островов, можно связаться с нами.

Досье "Золотого Рога"

Контакты проекта «Остров Мечты»: primostrov@yandex.ru, instagram@primostrov, vk.com/primostrov, facebook.com/primostrov, тел.: 8-924-729-33-24.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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