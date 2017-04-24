www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.08 р. 100 JPY: 50.91 р.
EUR: 60.85 р. 10 CNY: 81.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

В Приморье усиливается охрана национального парка "Бикин"

24 Апреля 2017, 20:29 | Приморье

Осуществлять антибраконьерский надзор в ареале тигра инспекторам оперативных групп нацпарка будет намного проще. Автопарк национального парка «Бикин» пополнился новым автомобилем «УАЗ». Машина была приобретена и передана Центром «Амурский тигр», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Теперь патрулировать и осуществлять антибраконьерский надзор в ареале тигра инспекторам оперативных групп нацпарка будет намного проще. Автомобиль «УАЗ» - крепкий, вместительный и проходимый, подходит для преодоления самого страшного бездорожья, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр».

«В первую очередь в нацпарке нужно усиливать охрану и, понятно, что без техники эта задача не выполнима. Это только начало и мы надеемся, что у нас вместе с администрацией нацпарка получится сделать крепкие оперативные группы, способные выполнять любые задачи. С приближением лета всё больше и больше туристов будут прибывать к границам нацпарка, чтобы подняться вверх по реке. И, как показывает практика, у многих с собой огнестрельное оружие, которое несет угрозы не только копытным животным, но и потенциально амурскому тигру», - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«На сегодняшний день существует острая необходимость в обеспечении функционирования КП на самом главном въезде на территорию парка, где проходит основной поток посетителей. Для обеспечения контроля мы планируем, в том числе, использовать новый автомобиль, для того чтобы вахтовым методом завозить туда инспекторов. Также на автомобиле будут осуществлять свою деятельность инспектора оперативных отрядов. Такой подарок от Центра «Амурский тигр» - отличное подспорье в нашей работе», - комментирует директор ФГБУ "Национальный парк "Бикин" Алексей Кудрявцев.

Национальный парк «Бикин» - одно из ключевых местообитаний амурского тигра – здесь обитает около 10% численности этого подвида. Именно поэтому Центр «Амурский тигр» принимает активное участие в становлении парка. В начале 2017 года Центром были закуплены и переданы два снегохода. Приобретение новой техники нацелено на повышение эффективности природоохранной деятельности, мониторинга диких животных, в том числе амурского тигра.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: нацпарк  амурский тигр  Бикин 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru