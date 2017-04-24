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В Приморье усиливается охрана национального парка "Бикин"
Осуществлять антибраконьерский надзор в ареале тигра инспекторам оперативных групп нацпарка будет намного проще. Автопарк национального парка «Бикин» пополнился новым автомобилем «УАЗ». Машина была приобретена и передана Центром «Амурский тигр», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Теперь патрулировать и осуществлять антибраконьерский надзор в ареале тигра инспекторам оперативных групп нацпарка будет намного проще. Автомобиль «УАЗ» - крепкий, вместительный и проходимый, подходит для преодоления самого страшного бездорожья, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр».
«В первую очередь в нацпарке нужно усиливать охрану и, понятно, что без техники эта задача не выполнима. Это только начало и мы надеемся, что у нас вместе с администрацией нацпарка получится сделать крепкие оперативные группы, способные выполнять любые задачи. С приближением лета всё больше и больше туристов будут прибывать к границам нацпарка, чтобы подняться вверх по реке. И, как показывает практика, у многих с собой огнестрельное оружие, которое несет угрозы не только копытным животным, но и потенциально амурскому тигру», - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
«На сегодняшний день существует острая необходимость в обеспечении функционирования КП на самом главном въезде на территорию парка, где проходит основной поток посетителей. Для обеспечения контроля мы планируем, в том числе, использовать новый автомобиль, для того чтобы вахтовым методом завозить туда инспекторов. Также на автомобиле будут осуществлять свою деятельность инспектора оперативных отрядов. Такой подарок от Центра «Амурский тигр» - отличное подспорье в нашей работе», - комментирует директор ФГБУ "Национальный парк "Бикин" Алексей Кудрявцев.
Национальный парк «Бикин» - одно из ключевых местообитаний амурского тигра – здесь обитает около 10% численности этого подвида. Именно поэтому Центр «Амурский тигр» принимает активное участие в становлении парка. В начале 2017 года Центром были закуплены и переданы два снегохода. Приобретение новой техники нацелено на повышение эффективности природоохранной деятельности, мониторинга диких животных, в том числе амурского тигра.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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