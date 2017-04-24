Погода в Приморье ухудшится

Во вторник, 25 апреля, синоптики ожидают дожди, ветер и даже мокрый снег, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»

В понедельник, 24 апреля, к Приморскому краю смещаются новые фронтальные разделы. Во второй половине дня в западной половине края начнутся дожди, ветер усилится. Максимальная температура воздуха +12...+18 °C, на побережье +4...+11 °C.

Во Владивостоке во второй половине дня облачно, вечером возможен небольшой дождь, усилится юго-восточный ветер. Температура воздуха +8...+11 °C.

Во вторник, 25 апреля, погоду ухудшит циклонический вихрь, который будет смещаться над Приморьем. Ночью и днем пройдут небольшие и умеренные дожди. Ночью в горных районах северо-востока края возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью в основном положительная +2...+9 °C и только на северо-востоке понизится до -3 °C. Максимальная температура днем +4...+11 °C в западных и центральных районах до +17 °C.

Во Владивостоке ночью облачно, дождь, местами туман. Ночью сохранится сильный ветер, температура воздуха +3...+5 °C. Днем возможен небольшой кратковременный дождь. Утром местами туман. Максимальная температура +9...+11 °C.

Иван КРЫШАН.