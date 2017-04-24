www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.08 р. 100 JPY: 50.91 р.
EUR: 60.85 р. 10 CNY: 81.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Погода в Приморье ухудшится

24 Апреля 2017, 16:57 | Приморье

Во вторник, 25 апреля, синоптики ожидают дожди, ветер и даже мокрый снег, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»

В понедельник, 24 апреля, к Приморскому краю смещаются новые фронтальные разделы. Во второй половине дня в западной половине края начнутся дожди, ветер усилится. Максимальная температура воздуха +12...+18 °C, на побережье +4...+11 °C.

Во Владивостоке во второй половине дня облачно, вечером возможен небольшой дождь, усилится юго-восточный ветер. Температура воздуха +8...+11 °C.

Во вторник, 25 апреля, погоду ухудшит циклонический вихрь, который будет смещаться над Приморьем. Ночью и днем пройдут небольшие и умеренные дожди. Ночью в горных районах северо-востока края возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью в основном положительная +2...+9 °C и только на северо-востоке понизится до -3 °C. Максимальная температура днем +4...+11 °C в западных и центральных районах до +17 °C.

Во Владивостоке ночью облачно, дождь, местами туман. Ночью сохранится сильный ветер, температура воздуха +3...+5 °C. Днем возможен небольшой кратковременный дождь. Утром местами туман. Максимальная температура +9...+11 °C.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: снег  дождь  гидромет  ветер  циклон  погода 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru