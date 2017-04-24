Спасателя из Приморья отметил Владимир Путин

Почетную грамоту Президента РФ вручил вице-губернатор Евгений Вишняков, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«За высокий профессионализм, личный вклад в развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, многолетнее служение делу МЧС России заместитель начальника отдела оперативного планирования Главного управления МЧС России по Приморскому краю Татьяна Петрова награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Татьяна Петрова в подразделениях Государственной противопожарной службы служит с января 2004 года. Она неоднократно принимала участие в составе оперативных штабов в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и различных социально-значимых происшествий на территории Приморского края.

При возникновении чрезвычайной ситуации биолого-социального характера в 2014 году, вызванной заболеванием сельскохозяйственных животных ящуром, Татьяна Петрова внесла значительный вклад в организацию слаженной работы оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций и координации с органами местного самоуправления, что позволило своевременно выполнить задачи по организации ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Большой вклад внесла Татьяна и в работу по ликвидации последствий обрушившегося на территорию Приморского края на 2016 году мощного тайфуна «Лайонрок».

«Очень важно, когда твою работу ценят и уважают, ну а быть награжденным вдвойне приятно», – добавила заместитель начальника отдела оперативного планирования Главного управления МЧС России по Приморскому краю Татьяна Петрова.

Иван КРЫШАН.