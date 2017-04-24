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Высшую награду "Меридиана надежды" завоевал фильм о леопарде, снятый в Приморье
Высшую награду Всероссийского экологического кинофестиваля «Меридиан надежды» завоевал документальный фильм «Земля леопарда. Карусель жизни», снятый по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF), сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В Санкт-Петербурге состоялся ежегодный Всероссийский экологический кинофестиваль «Меридиан надежды», учрежденный Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
В 2017 году, объявленном в Российской Федерации Годом экологии, проведение этого кинофестиваля признано особенно важным и значимым. На конкурс поступило свыше ста работ со всех уголков России. Уровень был чрезвычайно высок, конкуренция – жесткой. И все же фильм о жизни дальневосточного леопарда и его соседей, снятый студией «Зов тайги» по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF), авторитетное жюри фестиваля единодушно признало лучшим.
«К этому фильму я шел всю свою жизнь, – говорит режиссер «Карусели жизни», руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России Василий Солки. – Боюсь, что это звучит слишком пафосно, не в моем стиле, но это правда. Это моя «лебединая песня», в которую вошли лучшие кадры, снятые мною вместе с Геннадием Шаликовым и Олегом Кабаликом. Картина уже обласкана и фестивальными наградами, и прокатом на федеральных каналах. Но победа на «Меридианах надежды» меня тронула по-особенному. Ведь в жюри находились настоящие корифеи отечественного неигрового кино, хранители традиций «Леннаучфильма».
zovtv © Студия «Зов тайги» 2016 г.
Высшая награда фестиваля – не единственный «трофей» Фонда. Приз «За лучший телевизионный фильм» завоевала лента ЗабТВ «Очарованные», снятая при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF).
«Наш северный фильм «Очарованные», созданный в экспедиции пресс-клуба «Берлога», нам особенно дорог, – говорит автор картины Ирина Трофимова, – Эта награда – одна из первых серьезных побед для оператора Анны Хвостовой. Кроме того, мечты о создании национального парка «Кодар» в Каларском районе Забайкалья начинают воплощаться в жизнь. Уже прошли общественные слушания. Каларцы единодушно поддержали идею создания ООПТ».
Показ фильмов-победителей будет организован во многих городах России.
Фото Василия Солкина, WWF России.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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