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"Горячую линию" вновь посвятят земельным вопросам
«Горячая линия» по предоставлению земельных участков и изменениям в законодательстве в Приморье пройдет повторно. Специалисты Администрации края ответят на вопросы приморцев в понедельник, 27 апреля, с 10:00 до 11:00, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
По телефонам «горячей линии» приморцам расскажут, какие изменения в Земельный кодекс РФ вступили в силу с 1 марта этого года, каковы новые сроки предоставления услуги и на каких основаниях заявителю может быть отказано. Так, теперь по общим правилам земельного законодательства предоставление земельного участка осуществляется на торгах, за исключением отдельных случаев.
Кроме того, в рамках перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Приморья земельными участками, собственность на которые не разграничена, на территориях Владивостока и Артема, Надеждинского и Шкотовского районов с 1 марта распоряжается департамент земельных и имущественных отношений Приморья.
Как отметила директор департамента Наталья Соколова, изменения в федеральное законодательство также серьезно меняют пакет документов, которые заявитель должен предоставить для оформления участка.
«В связи с изменениями, мы отмечаем, что большинство граждан сталкиваются со сложностями при подготовке необходимых документов. Из-за неправильно оформленных документов, в свою очередь, задерживаются сроки предоставления участков», – подчеркнула она.
Аналогичную «горячую линию» департамент уже провел вчера, 23 апреля. За два часа на телефоны специалистов поступило более 70 звонков. Так как вопросов у жителей края много, такой формат общения решено повторить.
«Горячая линия» будет работать в понедельник, 27 апреля, по двум телефонам: 8 (423) 236-00-65 – заместитель директора департамента по земельным отношениям Илья Александрович Терехов; 8 (423) 260-48-42 – отдел судебной практики и нормативно-правового обеспечения.
Напомним, ознакомиться с административными регламентами, в которых имеются формы заявлений, а также которыми определены сроки предоставления государственных услуг и перечень документов, необходимых для предоставления земельного участка, можно здесь.
Посмотреть методические рекомендации по оформлению земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, можно здесь.
Обратиться с заявлением о предоставлении земельных участков можно в многофункциональные центры, размещенные по следующим адресам:
Владивостокский городской округ:
– ул. Борисенко, 102 телефон 8 (423) 201-01-56 – -центр;
– ул. Верхнепортовая, 76-а;
– ул. Давыдова, 9;
– проспект 100 лет Владивостоку, 44.
Артемовский городской округ: Артем, ул. Интернациональная, 56, телефон 8 (42337) 4-23-83.
Надеждинский муниципальный район: Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 59.
Шкотовский муниципальный район:
– Шкотово, ул. Советская, 1 в;
– Смоляниново, ул. Пушкинская, 82.
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