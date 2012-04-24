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Власти Приморского края и "Ковчег" будут взаимодействовать в решении проблем маломобильных граждан
ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, социальной защиты, труда и занятости населения, культуры Ирина Василькова встретились с Артемом Моисеенко, президентом межрегиональной организации инвалидов "Ковчег".
В ходе встречи обсуждался вопрос о строительстве реабилитационного центра для инвалидов на острове Русский, что позволило бы людям с ограниченными возможностями здоровья и другим категориям граждан получить необходимую медицинскую и психологическую помощь для полноценной и скорой реабилитации, не выезжая за пределы Приморского края. Также обсуждался вопрос приобретения для районных центров региона автобусов с гидроподъемниками для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.
Кроме этого, была затронута тема технической модернизации спортивных комплексов, в частности, оснащение бассейнов специальными гидроподъемниками – для беспрепятственного доступа инвалидов к спортивным учреждениям края.
В итоге была достигнута договоренность о плотном взаимном сотрудничестве в области решения проблем маломобильных граждан.
В рамках большого социального проекта администрации Приморского края на базе баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» была создана команда по баскетболу на колясках. Создание данной команды было с радостью поддержано и вице-губернатором Приморского края Владимиром Баланом, который является председателем попечительского совета БК «Спартак-Приморье». Уже сейчас команда приступила к тренировкам, игру которой можно наблюдать в большом перерыве официальных матчей основного состава БК «Спартак-Приморье» в чемпионате России БЕКО ПБЛ.
23 апреля была проведена встреча членов организации инвалидов «Ковчег» с вице-губернатором Ириной Васильковой. Также на встречу были приглашены несколько жильцов Седанкинского дома-интерната для ветеранов и инвалидов. Одним из основных вопросов встречи было обсуждение проблем жильцов данного интерната, а также о ненадлежащем содержании и недоверии к администрации учреждения на Седанке. В итоге была достигнута договоренность о решении проблем ветеранов и инвалидов в ближайшее время, сообщил Артем Моисеенко, президент межрегиональной организации инвалидов «Ковчег».
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