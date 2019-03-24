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МЧС держит руку на пульсе: слухи, распространяемые некоторыми СМИ Приморья, не подтвердились
На АЗС 57 в селе Яковлевка проводятся все необходимые работы с целью ликвидации розлива нефтепродуктов
Собрана вода с пленкой нефтепродуктов на всей территории розлива.
На расстоянии от АЗС до реки Гнилушка все пространство обработано сорбентом и дисперсантом. Выполнено устройство заградительных дамб с прокладкой дренажных труб в местах скопления воды с пленкой нефтепродуктов.
Это позволит при таянии снегов проводить сбор пленки: вода по трубам будет проходить до реки только после очистки. Данное мероприятие позволит избежать выноса пленки нефтепродуктов в реку.
К работе привлечены 10 человек из ВГПСС и 8 сотрудников компании «ННК- Приморнефиепродукт».
Глава района Николай Вязовик совместно с генеральным директором «ННК- Приморнефтепродукт” Виталием Вершининым руководили работами, продолжающимися и в выходные.
В воскресенье непосредственно вдоль реки бульдозер выполнял устройство дамбы для исключения попадания верховой воды напрямую в реку.
Также получены первые данные по анализам проб - по воздуху показатели в норме.
В воскресенье АЗС посетили сотрудники МЧС из Владивостока с проверкой информации, распространяемой СМИ, о продолжении загрязнения территории нефтепродуктами, и отсутствии работ по ликвидации последствий форс-мажорной ситуации.
Распространяемые некоторыми новостными ресурсами домыслы не нашли своих подтверждений.
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