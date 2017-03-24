Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Представители "Интерфакса" проведут мастер-класс на Дальневосточном МедиаСаммите-2017
О трех китах современного PR расскажут участникам Дальневосточного МедиаСаммита во Владивостоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.
Представители информационного агентства "Интерфакс" проведут мастер-класс на Дальневосточном МедиаСаммите-2017, который состоится 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Эксперты расскажут о трех китах, на которых держится современный PR, сообщает ИА PrimaMedia.
Мастер-класс "Три кита современного PR" проведут замгенерального директора ЗАО "Интерфакс" Михаил Кетько, главный редактор "Интерфакс — Дальний Восток" Дмитрий Юхнович и коммерческий директор "Интерфакс — Дальний Восток" Алексей Пушков.
В ходе секции эксперты поднимут следующие темы:
Оценка эффективности PR-специалиста. Важность и разница мониторинга СМИ и социальных сетей;
Теория большого заговора, как оценить репутационные риски компании;
Как повысить эффективность PR отдела, взаимодействие со СМИ (или как заставить СМИ писать нужные новости).
— В 21 веке PR стал неотъемлемой частью бизнеса. Я уверен, что Дальневосточный МедиаСаммит сможет стереть границу непонимания между PR и СМИ, чтобы качество информации медиасреды в целом вышло на новый уровень, — сказал Алексей Пушков.
Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Планируется, что в 2017 году МедиаСаммит соберет более семи тысяч участников, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Ведущие представители медиа-сообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.
На площадке МедиаСаммита традиционно состоится ежегодная встреча губернатора Приморья с журналистами и представителями общественности.
Первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.
Новости тематики
- Представители "Интерфакса" проведут мастер-класс на Дальневосточном МедиаСаммите-2017
- Лёд в акватории Владивостока находится в финальной стадии разрушения
- В Приморье в выходные дни ожидается теплая погода
- Бизнес-Гороскоп: Водолеям купание в роскоши пока не светит
- Погода на предстоящей недели в Приморье будет неустойчивой
- Во Владивостоке полиция уничтожила более 13 кг наркотиков
- Жителям Владивостока рекомендовано ограничить пребывание на улице
- Во Владивостоке рок-музыкант Джек Айвинс покажет мастер-класс по американскому футболу
- Жительница Приморья прописала у себя 29 граждан
- В Приморье медработнику вернули вычтенные деньги
Новости раздела
- Представители "Интерфакса" проведут мастер-класс на Дальневосточном МедиаСаммите-2017
- Впервые в Приморье пройдет праздник коренных народов "Ва:кчай ни"
- Лёд в акватории Владивостока находится в финальной стадии разрушения
- В Приморье в выходные дни ожидается теплая погода
- Василий Авченко: "У Владивостока - шестьсот тысяч пар глаз"
- Первый вице-президент холдинга, издающего Forbes и L'Officiel, приедет во Владивосток
- В Приморье возобновляют дачные маршруты
- Во Владивостоке гендиректор Tigermilk Media расскажет об интернет-издании без сайта
- Во Владивостоке редакционный директор Mail.ru представит тренды интернет-журналистики
- "Ростелеком" и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта "Дети на льду. Звезды"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Visa разрешила банкам брать комиссию за снятие денег из банкоматов
- Жителям Владивостока рекомендовано ограничить пребывание на улице
- Секретные свидетели заявили, что они опасаются директора ТИНРО-центра на свободе
- Одно из ключевых предприятий Приморья выходит из банкротства
- Токио рассматривает "курильский вопрос" с привязкой к Владивостоку
- Верховный суд постановил: мужей нельзя наказывать рублем за измену
- Руководство АО "ГЛОНАСС" приедет в край успокаивать приморцев
- Игорь Пушкарёв будет сидеть в СИЗО пока до конца мая
- В Приморском океанариуме зацвело уникальное растение (фото)
- Ключевой актив империи Дарькина принес 2,7 миллиарда рублей чистой прибыли за 2016 год