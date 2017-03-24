Представители "Интерфакса" проведут мастер-класс на Дальневосточном МедиаСаммите-2017

О трех китах современного PR расскажут участникам Дальневосточного МедиаСаммита во Владивостоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.



Представители информационного агентства "Интерфакс" проведут мастер-класс на Дальневосточном МедиаСаммите-2017, который состоится 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Эксперты расскажут о трех китах, на которых держится современный PR, сообщает ИА PrimaMedia.



Мастер-класс "Три кита современного PR" проведут замгенерального директора ЗАО "Интерфакс" Михаил Кетько, главный редактор "Интерфакс — Дальний Восток" Дмитрий Юхнович и коммерческий директор "Интерфакс — Дальний Восток" Алексей Пушков.



В ходе секции эксперты поднимут следующие темы:

Оценка эффективности PR-специалиста. Важность и разница мониторинга СМИ и социальных сетей;

Теория большого заговора, как оценить репутационные риски компании;

Как повысить эффективность PR отдела, взаимодействие со СМИ (или как заставить СМИ писать нужные новости).



— В 21 веке PR стал неотъемлемой частью бизнеса. Я уверен, что Дальневосточный МедиаСаммит сможет стереть границу непонимания между PR и СМИ, чтобы качество информации медиасреды в целом вышло на новый уровень, — сказал Алексей Пушков.



Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Планируется, что в 2017 году МедиаСаммит соберет более семи тысяч участников, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Ведущие представители медиа-сообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.



На площадке МедиаСаммита традиционно состоится ежегодная встреча губернатора Приморья с журналистами и представителями общественности.



Первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.