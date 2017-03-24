Лёд в акватории Владивостока находится в финальной стадии разрушения

Спасатели напоминают: выход на лёд опасен для здоровья и жизни, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В связи с установившимися во Владивостоке положительными температурами воздуха в дневное время, лёд в акватории города находится в финальной стадии разрушения.



Как отмечают в главном управлении МЧС России по Приморскому краю, акватория Уссурийского залива полностью очищена ото льда, на акватории Амурского залива лёд находится в стадии интенсивного разрушения, отмечается подвижка ледового поля и вынос его в открытую часть залива Петра Великого. Такой лёд является наиболее опасным, поэтому жителям и гостям краевой столицы, а также любителям подлёдного лова настоятельно рекомендуют не выходить на лёд. Выезд на лёд автотранспорта категорически запрещен.



Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока напоминают родителям и педагогам о необходимости обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они заняты. Необходимо постоянно напоминать детям, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.



Единый телефон службы спасения: 101.



Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.