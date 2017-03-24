Впервые в Приморье пройдет праздник коренных народов "Ва:кчай ни"

Жителей Приморского края приглашают принять участие в мероприятии, посвященном окончанию охотничьего сезона у коренных малочисленных народов.



Как сообщили в департаменте внутренней политики Приморского края, праздник пройдет в селе Красный Яр Пожарского района завтра, 25 марта.



«Праздник» “Ва:кчай ни” – это масштабное, красивое и необычное мероприятие, посвященное окончанию охотничьего сезона у коренных малочисленных народов. Также жители и гости района отпразднуют День образования Национального парка “Бикин”. Организаторы запланировали интересную программу с элементами демонстрации быта и культуры коренных малочисленных народов, выставками, проведением игр и конкурсов, а также концертной программой», – отметили в ведомстве.



С 12.00 до 17.00 всех желающих будут ждать шесть тематических площадок, где гости смогут попробовать национальную кухню, познакомиться с традиционными ремеслами, а также поучаствовать в состязании охотников



По информации руководства нацпарка, с 12.00 до 17.00 всех желающих будут ждать шесть тематических площадок, где гости смогут попробовать национальную кухню, познакомиться с традиционными ремеслами, а также поучаствовать в состязании охотников.



Узнать побольше о жизни заповедника все желающие смогут на фотовыставке «Заповедное ожерелье Амура», организованной WWF России и национальным парком «Бикин». Здесь будут представлены 92 фотографии из 23 федеральных заповедников и национальных парков пяти регионов бассейна реки Амур: Амурской, Еврейской автономной областей, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев.



Завершится праздник крупнейшей в мире экологической акцией – «Час Земли». Жители и гости Красного Яра на час окажутся в темноте, наблюдая шаманское камлание у костра.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.