Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье в выходные дни ожидается теплая погода
В континентальных районах ожидается до + 12 °C, сообщает Деловаz газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
В предстоящие выходные синоптическая обстановка в Приморье сохранится относительно спокойной. Интенсивных осадков в крае не ожидается. Температурный фон будет ровным.
В субботу, 25 марта, погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. В крае преимущественно без осадков. В континентальных районах фон ночных температур отрицательный, −1…−8 °C, в горных районах Приморья до −15 °C. Днём тепло, +3…+12 °C.
В воскресенье, 26 марта, над Приморьем будет перемещаться облачность малоактивного фронтального раздела. Местами возможны небольшие осадки. Фон температуры сохранится на уровне субботы.
Во Владивостоке в выходные дни погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью 0…+3 °C, днём +5…+8 °C.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Представители "Интерфакса" проведут мастер-класс на Дальневосточном МедиаСаммите-2017
- Лёд в акватории Владивостока находится в финальной стадии разрушения
- В Приморье в выходные дни ожидается теплая погода
- Бизнес-Гороскоп: Водолеям купание в роскоши пока не светит
- Погода на предстоящей недели в Приморье будет неустойчивой
- Во Владивостоке полиция уничтожила более 13 кг наркотиков
- Жителям Владивостока рекомендовано ограничить пребывание на улице
- Во Владивостоке рок-музыкант Джек Айвинс покажет мастер-класс по американскому футболу
- Жительница Приморья прописала у себя 29 граждан
- В Приморье медработнику вернули вычтенные деньги
Новости раздела
- Представители "Интерфакса" проведут мастер-класс на Дальневосточном МедиаСаммите-2017
- Впервые в Приморье пройдет праздник коренных народов "Ва:кчай ни"
- Лёд в акватории Владивостока находится в финальной стадии разрушения
- В Приморье в выходные дни ожидается теплая погода
- Василий Авченко: "У Владивостока - шестьсот тысяч пар глаз"
- Первый вице-президент холдинга, издающего Forbes и L'Officiel, приедет во Владивосток
- В Приморье возобновляют дачные маршруты
- Во Владивостоке гендиректор Tigermilk Media расскажет об интернет-издании без сайта
- Во Владивостоке редакционный директор Mail.ru представит тренды интернет-журналистики
- "Ростелеком" и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта "Дети на льду. Звезды"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Visa разрешила банкам брать комиссию за снятие денег из банкоматов
- Жителям Владивостока рекомендовано ограничить пребывание на улице
- Секретные свидетели заявили, что они опасаются директора ТИНРО-центра на свободе
- Одно из ключевых предприятий Приморья выходит из банкротства
- Токио рассматривает "курильский вопрос" с привязкой к Владивостоку
- Верховный суд постановил: мужей нельзя наказывать рублем за измену
- Руководство АО "ГЛОНАСС" приедет в край успокаивать приморцев
- Игорь Пушкарёв будет сидеть в СИЗО пока до конца мая
- В Приморском океанариуме зацвело уникальное растение (фото)
- Ключевой актив империи Дарькина принес 2,7 миллиарда рублей чистой прибыли за 2016 год