В Приморье в выходные дни ожидается теплая погода

В континентальных районах ожидается до + 12 °C, сообщает Деловаz газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

В предстоящие выходные синоптическая обстановка в Приморье сохранится относительно спокойной. Интенсивных осадков в крае не ожидается. Температурный фон будет ровным.

В субботу, 25 марта, погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. В крае преимущественно без осадков. В континентальных районах фон ночных температур отрицательный, −1…−8 °C, в горных районах Приморья до −15 °C. Днём тепло, +3…+12 °C.

В воскресенье, 26 марта, над Приморьем будет перемещаться облачность малоактивного фронтального раздела. Местами возможны небольшие осадки. Фон температуры сохранится на уровне субботы.

Во Владивостоке в выходные дни погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью 0…+3 °C, днём +5…+8 °C.

Иван КРЫШАН.