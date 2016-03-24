Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье в нацпарке "Бикин" пресекли деятельность черных лесорубов
Крупная незаконная рубка была выявлена на территории национального парка в середине февраля. Лакомым кусочком для черных лесорубов стали девственные кедрово-широколиственные леса в вершине ключа Пушной, который впадает в Бикин. Лесорубы зашли сюда из Хабаровского края – из Приморья эти лесные участки недоступны.
Благодаря слаженным действиям лесников из Хабаровского края и полиции из Приморья удалось вовремя пресечь незаконную рубку в нацпарке «Бикин». WWF России поддерживает усилия общественности по охране лесов Бикина.
Национальный парк «Бикин» создан в Приморье Постановлением Правительства 3 ноября 2015 года. В настоящие время идет процесс организации федерального бюджетного учреждения этой ООПТ, формирование штата, но Бикин не остается без охраны, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Амурского филиала WWF.
«Сопредельные территории двух краев являются одним из наиболее уязвимых мест для совершения незаконных рубок, - комментирует старший координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Дмитрий Сычиков. - Такие вылазки из Хабаровского края в соседний лесной фонд Приморья происходят неоднократно, поэтому по инициативе WWF России уже не один раз были организованы совместные межведомственные рейды с участием надзорных органов лесного хозяйства и сотрудников правоохранительных органов. Это особенно актуально для охраны Бикина сейчас, в переходный период формирования нацпарка как федерального бюджетного учреждения».
Как отмечает Дмитрий Сычиков, лесорубы орудовали на заповедной территории скрытно. Обнаружить незаконную деятельность удалось благодаря слаженным действиям сотрудников Солонцовского участкового лесничества Хабаровского края, которые патрулируют места обитания амурского тигра при поддержке Амурского филиала Всемирного фонда природы, и сотрудникам полиции Пожарского района Приморского края. Ущерб от данной незаконной рубки составил более 50 млн. рублей, а объем вырубки ясеня, дуба и липы - более 150 куб. м. Помимо этого, «по дороге» в Приморье, лесорубы успели «накосить» на 15 миллионов ущерба и в Хабаровском крае.
«Очень важно, что нарушителей удалось задержать с поличным: на месте преступления изъяты заготовленная древесина, лесозаготовительная техника и бензопилы. Есть все основания, что уголовное дело будет доведено до суда и черным лесорубам не удастся уйти от ответственности, - говорит директор-организатор нацпарка «Бикин» Алексей Кудрявцев. - В ближайшее время, надеемся, закончится процесс открытия учреждения, появится штат, охрана, а значит, будет налажен полноценный контроль за всей территорией нацпарка «Бикин», составляющей 1, 16 млн. га. Сейчас ее охрана ведется во многом благодаря поддержке общественных природоохранных организаций. Мы благодарны лесникам, охотнадзору, полиции, общественности и местными жителями, которым небезразлична судьба Бикина».
Новости тематики
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Суд вынес приговор одному из членов преступного сообщества в Приморье за контрабанду
- В Приморье фестиваль "Леопард и море" стал необычным путешествием
- Cтолица Приморья широко отметила День тигра
- В Приморье в селе Красный Яр построена новая больница
- В Приморье создадут парк природы Дальнего Востока
- На Владивосток надвигается Taigafest
- В День тигра Владивосток объединяет "полосариев" всех страх
- После сложнейшей операции сотрудник WWF, пострадавший от тигра, возвращается во Владивосток
- Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
Новости раздела
- Во Владивостоке один учитель ведет урок для двух классов в двух кабинетах одновременно
- У приморцев есть еще 10 дней, чтобы подать заявку на программу "400 дворов"
- Вакханалия с дровами для населения края заканчивается
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Безопасный интернет - детям!
- Энергетики обещают приморцам, что зимой с отоплением проблем не будет
- Жители Приморья чаще других дальневосточников жалуются в Банк России
- Народов много – Приморский край один!
- Налоговая ждет до 3 декабря
- Каким должен быть музей для современного дальневосточника?
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное
присудить по десяточке каждому с конфискацией. а если они так любят рубить лес, отправить их в магаданскую область на лесозаготовки. причем без технических средств.