В Приморье в нацпарке "Бикин" пресекли деятельность черных лесорубов

Крупная незаконная рубка была выявлена на территории национального парка в середине февраля. Лакомым кусочком для черных лесорубов стали девственные кедрово-широколиственные леса в вершине ключа Пушной, который впадает в Бикин. Лесорубы зашли сюда из Хабаровского края – из Приморья эти лесные участки недоступны.

Благодаря слаженным действиям лесников из Хабаровского края и полиции из Приморья удалось вовремя пресечь незаконную рубку в нацпарке «Бикин». WWF России поддерживает усилия общественности по охране лесов Бикина.

Национальный парк «Бикин» создан в Приморье Постановлением Правительства 3 ноября 2015 года. В настоящие время идет процесс организации федерального бюджетного учреждения этой ООПТ, формирование штата, но Бикин не остается без охраны, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Амурского филиала WWF.

«Сопредельные территории двух краев являются одним из наиболее уязвимых мест для совершения незаконных рубок, - комментирует старший координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Дмитрий Сычиков. - Такие вылазки из Хабаровского края в соседний лесной фонд Приморья происходят неоднократно, поэтому по инициативе WWF России уже не один раз были организованы совместные межведомственные рейды с участием надзорных органов лесного хозяйства и сотрудников правоохранительных органов. Это особенно актуально для охраны Бикина сейчас, в переходный период формирования нацпарка как федерального бюджетного учреждения».

Как отмечает Дмитрий Сычиков, лесорубы орудовали на заповедной территории скрытно. Обнаружить незаконную деятельность удалось благодаря слаженным действиям сотрудников Солонцовского участкового лесничества Хабаровского края, которые патрулируют места обитания амурского тигра при поддержке Амурского филиала Всемирного фонда природы, и сотрудникам полиции Пожарского района Приморского края. Ущерб от данной незаконной рубки составил более 50 млн. рублей, а объем вырубки ясеня, дуба и липы - более 150 куб. м. Помимо этого, «по дороге» в Приморье, лесорубы успели «накосить» на 15 миллионов ущерба и в Хабаровском крае.

«Очень важно, что нарушителей удалось задержать с поличным: на месте преступления изъяты заготовленная древесина, лесозаготовительная техника и бензопилы. Есть все основания, что уголовное дело будет доведено до суда и черным лесорубам не удастся уйти от ответственности, - говорит директор-организатор нацпарка «Бикин» Алексей Кудрявцев. - В ближайшее время, надеемся, закончится процесс открытия учреждения, появится штат, охрана, а значит, будет налажен полноценный контроль за всей территорией нацпарка «Бикин», составляющей 1, 16 млн. га. Сейчас ее охрана ведется во многом благодаря поддержке общественных природоохранных организаций. Мы благодарны лесникам, охотнадзору, полиции, общественности и местными жителями, которым небезразлична судьба Бикина».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.