В Приморье усилия против лесных пожаров объединяют нацпарк "Земля леопарда" и РЖД

Бороться с лесными пожарами и проводить профилактические мероприятия по их предупреждению «Земля леопарда» будет совместно с железнодорожниками. Решение об организации оперативного и информационного взаимодействия национального парка и ДВЖД было принято руководством организаций, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Вопрос рассматривался на межведомственном заседании руководителей ФГБУ «Земля леопарда» и Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» при участии заместителя начальника инспекции при президенте ОАО «РЖД» Сергея Мишина. Обсудив проблему возникновения лесных пожаров, проходящих вдоль границы национального парка и заповедника «Кедровая Падь», участники заседания пришли к выводу о необходимости проводить специальные работы по обеспечению пожарной безопасности вдоль железной дороги.

«Наряду с браконьерством лесные пожары – серьезнейшая угроза для биологического разнообразия национального парка, борьба с которой на «Земле леопарда» ведется неустанно, – отметила Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Решение о сотрудничестве с ДВЖД в этом вопросе – большой шаг на пути к улучшению ситуации в пожароопасные периоды».

По итогам заседания было принято решение о разработке всех необходимых соглашений для проведения оперативных действий в случае возникновения возгораний. Уже на следующий день после заседания, 22 марта, работники ДВЖД приступили к скашиванию растительности на полосе отвода железнодорожного пути от станции Приморская до станции Бамбурово (около 15 км). Достаточно одной искры для воспламенения сухой травы на таких участках, а из-за мощных порывов ветра огонь охватывает территорию почти молниеносно. Должный уход за данной полосой снизит вероятность возникновения лесных пожаров со стороны железной дороги.

Кроме того, в апреле ответственные работники ДВЖД примут участие в организованных «Землей леопарда» учениях по отработке тактики и техники тушения лесных пожаров. Руководство ДВЖД будет дополнительно проинформировано о начале весенних и осенних пожароопасных периодов. Позже состоится совместный осмотр полосы отвода железнодорожных путей, а сотрудники «Земли леопарда» смогут ознакомиться с работой специального пожарного поезда.

Отметим, что ежегодно от огня страдают сотни гектаров местообитаний дальневосточного леопарда – самой редкой крупной кошки мира. В большинстве случаев причиной становится неосторожное обращение с огнем либо умышленные поджоги сухой травы на приграничных полях. Борьбу с возгораниями специалисты лесохозяйственной службы «Земли леопарда» ведут с помощью воздуходувок и специальных опрыскивателей, а также путем создания и обновления минерализованных полос, которые в ряде случаев позволяют защитить как лесные массивы, так и территории населенных пунктов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.