Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье усилия против лесных пожаров объединяют нацпарк "Земля леопарда" и РЖД
Бороться с лесными пожарами и проводить профилактические мероприятия по их предупреждению «Земля леопарда» будет совместно с железнодорожниками. Решение об организации оперативного и информационного взаимодействия национального парка и ДВЖД было принято руководством организаций, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Вопрос рассматривался на межведомственном заседании руководителей ФГБУ «Земля леопарда» и Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» при участии заместителя начальника инспекции при президенте ОАО «РЖД» Сергея Мишина. Обсудив проблему возникновения лесных пожаров, проходящих вдоль границы национального парка и заповедника «Кедровая Падь», участники заседания пришли к выводу о необходимости проводить специальные работы по обеспечению пожарной безопасности вдоль железной дороги.
«Наряду с браконьерством лесные пожары – серьезнейшая угроза для биологического разнообразия национального парка, борьба с которой на «Земле леопарда» ведется неустанно, – отметила Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Решение о сотрудничестве с ДВЖД в этом вопросе – большой шаг на пути к улучшению ситуации в пожароопасные периоды».
По итогам заседания было принято решение о разработке всех необходимых соглашений для проведения оперативных действий в случае возникновения возгораний. Уже на следующий день после заседания, 22 марта, работники ДВЖД приступили к скашиванию растительности на полосе отвода железнодорожного пути от станции Приморская до станции Бамбурово (около 15 км). Достаточно одной искры для воспламенения сухой травы на таких участках, а из-за мощных порывов ветра огонь охватывает территорию почти молниеносно. Должный уход за данной полосой снизит вероятность возникновения лесных пожаров со стороны железной дороги.
Кроме того, в апреле ответственные работники ДВЖД примут участие в организованных «Землей леопарда» учениях по отработке тактики и техники тушения лесных пожаров. Руководство ДВЖД будет дополнительно проинформировано о начале весенних и осенних пожароопасных периодов. Позже состоится совместный осмотр полосы отвода железнодорожных путей, а сотрудники «Земли леопарда» смогут ознакомиться с работой специального пожарного поезда.
Отметим, что ежегодно от огня страдают сотни гектаров местообитаний дальневосточного леопарда – самой редкой крупной кошки мира. В большинстве случаев причиной становится неосторожное обращение с огнем либо умышленные поджоги сухой травы на приграничных полях. Борьбу с возгораниями специалисты лесохозяйственной службы «Земли леопарда» ведут с помощью воздуходувок и специальных опрыскивателей, а также путем создания и обновления минерализованных полос, которые в ряде случаев позволяют защитить как лесные массивы, так и территории населенных пунктов.
Новости тематики
- В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров
- Еще три находкинские семьи готовятся к переезду по программе переселения аварийного жилья "Терминал Астафьева"
- Шамору смешали кое с чем
- Регион разовьют дотла
- Год дальневосточного аиста набирает обороты в бассейне Амура
- В Приморье национальный парк заблокировала экономическая полиция
- Приморье готовится встретить День кедра
- Памела Андерсон получила радостные вести из Приморья
- Федеральную благотворительную экологическую акцию "оБЕРЕГАй" провели в Хабаровске
- В Приморье нацпарк "Земля леопарда" зовет волонтеров на День кедра
Новости раздела
- "Люди кипели от возмущения"
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Первый спорткомплекс с бассейном достраивают в Фокино
- В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров
- Еще три находкинские семьи готовятся к переезду по программе переселения аварийного жилья "Терминал Астафьева"
- В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
- Бонусы и сервисы в дорогу
- Tele2 поддерживает будущих журналистов и блогеров Приморья
- Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше
- Водные прогулки станут безопаснее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа