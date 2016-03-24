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"Золотой Рог" вновь подтвердил статус самого цитируемого печатного СМИ Приморского края
Определен ТОП-20 самых цитируемых средств массовой информации региона за 2015 год
Компания «Медиалогия» определила двадцатку самых цитируемых СМИ Приморского края за 2015 год. Рейтинг составляется независимыми московскими экспертами уже много лет и имеет большой вес среди участников медиарынка, пишет Деловая газета «Золотой Рог». В ТОП-20 по итогам года попали два региональных телеканала, радиостанция, журнал, шесть газет и десять интернет-сайтов, в том числе шесть информагентств.
Основой для построения рейтинга является индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Это принятая в медийном сообществе мера «значимости» информационных материалов или непосредственно средств массовой информации. Величина индекса определяется количеством ссылок на СМИ в других источниках. При составлении рейтинга «Медиалогии» обрабатывается более 30 тысяч источников.
Несмотря на то что в 2015 году методика подсчета индекса цитируемости была изменена, список лидеров информационного рынка региона почти не изменился: самыми цитируемыми по-прежнему являются РИА PrimaMedia (ИЦ - 278,26), «Восток-Медиа» (-1 позиция в рейтинге, ИЦ - 184,32), «Дейта» (+3, ИЦ - 189,05). В десятке лидеров и деловая газета «Золотой Рог», которая из «печатников» уже долгое время здесь находится в гордом одиночестве.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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