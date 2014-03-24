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Приморье представили на международной выставке "Интурмаркет"
В рамках IX Международной туристской выставки «Интурмаркет» (ITM), которая проходила в Москве с 15 по 18 марта, была представлена коллективная экспозиция Приморского края.
В этом году в делегацию от Приморья вошли общественные организации и шесть крупнейших туроператоров, работающих в направлении развития внутреннего туризма региона.
Посетители выставки «Интурмаркет» узнали о туристских маршрутах, достопримечательностях и возможностях посещения Приморского края. А также высказали заинтересовались в организации выставки PITE и первом Азиатском конгрессе Event и Mice индустрии, которые пройдут в Приморье с 16 по 18 мая.
Как отметил заместителя директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Владимир Щур, «Интурмаркет» позволяет не только спозиционировать наш край и показать его достопримечательности, но и привлечь к сотрудничеству регионы РФ, обменяться опытом по различным направлениям туризма.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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