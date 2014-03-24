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Приморцы должны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах (ПАМЯТКА)
Пребывание в лесах требует от граждан обязательного соблюдения правил пожарной безопасности. Часто неосторожное обращение с огнем становится причиной лесных пожаров.
На время пожароопасного периода приморцам запрещено:
- разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины;
- бросать горящие спички и окурки, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и иными горючими веществами материалы в непредусмотренных специально для этого местах;
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя;
- курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой не менее 0,5 метра;
- проходить мимо незатушенных костров и оставлять их без присмотра.
В случае обнаружения очага возгорания и невозможности потушить его собственными силами следует звонить по телефонам 010 или 8 (800)100-94-00.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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