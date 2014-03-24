Приморцы должны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах (ПАМЯТКА)

Пребывание в лесах требует от граждан обязательного соблюдения правил пожарной безопасности. Часто неосторожное обращение с огнем становится причиной лесных пожаров.

На время пожароопасного периода приморцам запрещено:

- разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины;

- бросать горящие спички и окурки, стекло;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и иными горючими веществами материалы в непредусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя;

- курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;

- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой не менее 0,5 метра;

- проходить мимо незатушенных костров и оставлять их без присмотра.

В случае обнаружения очага возгорания и невозможности потушить его собственными силами следует звонить по телефонам 010 или 8 (800)100-94-00.

ZRPRESS.RU, Владивосток.