Бизнес-гороскоп на неделю: Девам вскружат голову и обманут

Гороскоп со 23 по 29 февраля от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

Овен. Вас может потянуть на транжирство, постарайтесь не поддаваться этому импульсу. Есть масса других способов вложить заработанные деньги с большей выгодой и значительно меньшими потерями. На работе сейчас нужно работать в команде, не время тянуть одеяло на себя.

Телец. В финансовом плане неделя обещает быть для вас вполне удачной и стабильной. За исключением среды, когда желательно не планировать и не совершать серьезных покупок. В пятницу могут поступить интересные финансовые предложения. Четко выполняйте указания начальства, не пытайтесь создать лишь видимость работы.

Близнецы. Финансовое положение стабильно. Вам удастся получить дополнительную прибыль. Если появится необходимость, можете рассчитывать на поддержку и помощь родных. В среду вероятны финансовые поступления, которые располагают к новым приобретениям в четверг.

Рак. В финансовом плане неделя обещает быть стабильной. Если были какие-то задержки в выплатах, то сейчас вам отдадут все долги. Старайтесь не тратить слишком много на развлечения. В четверг может поступить интересное деловое предложение, вам необходимо все как следует взвесить и продумать.

Лев. В начале недели придется потратиться на подарки для близких. В среду возможно поступление новых денежных средств. Постарайтесь на работе или в бизнесе проявить инициативу и внимательность, тогда вы точно не упустите выгоду и тем более не понесете убытки.

Дева. Будьте предельно внимательны в финансовых и материальных вопросах, небрежность может стоить вам довольно дорого. Вас может подстерегать обман, завуалированный под весьма заманчивые предложения. В воскресенье будут удачными покупки и приобретения.

Весы. На этой неделе возможны суета и хлопоты, связанные с благоустройством офиса. Во вторник возможны мелкие проблемы, неувязки и задержки, которые способны сбить вас с толку, отвлечь от важных дел. В выходные дни лучше приобретать только самое необходимое.

Скорпион. Неделя принесет вам стабильное финансовое положение на довольно ощутимый срок, но для этого придется хорошенько потрудиться. В среду будут удачными встречи и деловые переговоры. Начальство вас явно ценит и готово выписать вам премию.

Стрелец. Деньги у вас будут, но и незапланированные затраты тоже. Так что постарайтесь не увлекаться покупками. Не так уж вам сейчас и нужны новые вещи. В выходные берегите кошелек, не будьте слишком доверчивы.

Козерог. Сейчас не стоит сорить деньгами, да и крупные приобретения лучше отложить на следующий месяц. В четверг возможны финансовые поступления. Проверяйте на надежность новых финансовых партнеров и коллег, с этим могут быть проблемы.

Водолей. В понедельник и вторник ограничения в средствах могут вас огорчить, но не переживайте, к среде эта ситуация кардинально поменяется. Так что уже в четверг можно отправиться по магазинам и сделать необходимые покупки и приобретения.

Рыбы. В начале недели вероятно получение прибыли или некой незапланированной выплаты. Понедельник удачен для выбора и приобретения подарков для вашего избранника или близкого друга, ваш презент одобрят и оценят.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.