Владивосток накрыло цунами кризиса

В 2014 году столицу Приморья серьезно потрепали экономические неурядицы, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Структурные изменения в экономике города

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2015 года по городу учтено 44.6 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило более 65% общего количества организаций по краю. При регистрации 41% предприятий города заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. Городские организации в своем большинстве являются коммерческими: 86% общего количества организаций составляют общества с ограниченной ответственностью. Наиболее распространенная форма собственности – частная. Ее имеют 93% хозяйствующих субъектов. Больше всего организаций в Ленинском районе (27% общего числа), меньше всего – в Первомайском (15%).

Производство товаров и услуг

Коммерческую деятельность отражает оборот организаций. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

Оборот организаций всех видов хозяйственной деятельности по крупным и средним организациям за 2014 год составил 579.7 млрд. рублей (109% к 2013).

Промышленное производство

В 2014 году промышленными организациями края отгружено продукции на 121 млрд. рублей. Наибольший удельный вес (76%) приходился на предприятия обрабатывающих производств.

Индекс промышленного производства по этим организациям составил 91.7%.

По добыче полезных ископаемых индекс производства составил 77.3%, что обусловлено снижением добычи материалов строительных нерудных на 17%.

В обрабатывающих производствах индекс производства снизился на 10%. Снижение индекса обусловлено спадом производства в следующих видах деятельности: производство прочих неметаллических минеральных продуктов (в 2.1 р.), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (в 1.9 р.), целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (на 16%), производство транспортных средств и оборудования (на 12%), производство резиновых и пластмассовых изделий (на 11%), химическое производство (на 5%), производство машин и оборудования (на 4%). Рост наблюдался в текстильном и швейном производстве (на 8%) и производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 13%).

Производство пищевых продуктов, включая напитки, составило 92.7% к уровню прошлого года.

В выпуске непродовольственных товаров отмечен рост производства мебели (на 3%). Сократилось производство конструкций и деталей сборных железобетонных, бетона, готового для заливки. Выпуск легковых автомобилей составил 99% к уровню прошлого года.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды отмечался рост на 1.5%. Было выработано 1890 млн. кВт-ч электроэнергии, что на 12% больше 2013 года, и 4012 тыс. Гкал тепловой энергии (меньше на 3%).

Транспорт

В краевом центре за 2014 год транспортом общего пользования перевезено 39.4 млн. пассажиров (снижение на 9% к 2013). Автобусами перевезено 31.1 млн. человек (98% к 2013), пассажирооборот составил 368.6 млн. пасс-км (91%).

Автобусным пассажирским транспортом на городских маршрутах фактически выполнено 1907 тыс. рейсов, регулярность движения составила 88%; на пригородных – 46 тыс. рейсов, регулярность движения – 94%.

На автомобильных дорогах и улицах города зарегистрировано 1305 дорожно-транспортных происшествий (на 19% больше, чем в 2013), в которых погибли 55 человек и 1485 получили ранения.

На железнодорожном транспорте было отправлено 23348 пригородных поездов (94% к 2013).

Строительство

Строительными организациями всех форм собственности выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 31.5 млрд. рублей, на 16% меньше прошлого года.

За счет всех источников финансирования, по предварительным данным, в городе построено 2677 квартир общей площа­дью 246.1 тыс. м2 (на 30% меньше, чем в 2013).

За счет средств индивидуальных застройщиков построено 509 домов об­щей площадью 113.8 тыс. м2, что составило 46% введенного жилья по городу (на 18% больше 2013).

Во Владивостоке за счет нового строительства введен один детский сад на 230 мест и проведена реконструкция двух на 365 мест. Построена новая общеобразовательная школа на 120 мест. Сданы медицинский центр на 150 коек и 290 посещений в смену, театр оперы и балета с большим залом на 1500 мест и малым – на 300 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на 400 м2 зеркала воды.

Сельское хозяйство

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, по предварительным расчетам, составил 281.9 млн. рублей или 107.4% к уровню 2013 года.

Растениеводство. В 2014 году в хозяйствах всех категорий посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 682 га (на 2% меньше 2013). Уменьшение размера посевной площади произошло за счет снижения посевов зерновых культур на 18%, овощей открытого грунта - на 6%, посевы сои увеличились в 1.5 раза, картофеля - на 1% и составили соответственно 9, 268, 12, 393 га. Все посевные площади были убраны.

В 2014 году произведено 11 т зерновых культур (на 24% меньше 2013), 20 т сои в весе после доработки (в 11.2 р. больше), собрано 5.2 тыс. т картофеля (на 11% больше), 5 тыс. т овощей открытого и защищенного грунта (на 6%). Сельскохозяйственные организации остаются основными производителями зерна и сои. Производство картофеля и овощей сосредоточено в основном в хозяйствах населения.

Животноводство. По состоянию на 1 января 2015 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 255 голов крупного рогатого скота (снижение по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 8%), из них 102 коровы (на 10%), 188 - свиней (на 8%), 185 - овец и коз (на 30%), 11272 головы птицы (на 2%).

Хозяйствами населения произведен весь объем мяса, молока и яиц.

Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в 2014 году составил 149.6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 6% выше прошлого года. Удельный вес в обороте края составил 54%. Оборот розничной торговли сформирован на 89% торгующими организациями, на 11% – за счет продажи товаров на рынках.

Оборот общественного питания составил 6.9 млрд. рублей, что выше 2013 на 11%.

Рынок услуг. В 2014 году населению города оказано платных услуг во всех секторах реализации на 70.5 млрд. рублей (на 3% больше прошлого года). В объеме платных услуг, оказанных населению Приморского края, доля Владивостока составляет 51%.

В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составляли транспортные (33%), жилищно-коммунальные услуги (22%), услуги связи (15%), образования (7%), медицинские (5%).

По сравнению с предыдущим годом возросли объемы в сфере ветеринарных услуг (на 27%), физической культуры и спорта и медицинских (на 14%), коммунальных (на 9%), правового характера (на 7%), культуры (на 5%).

В 2014 году населению оказано услуг бытового характера на 4 млрд. рублей (на 6% больше, чем в 2013 году). В объеме платных услуг бытовые составили 6%.

В структуре бытовых услуг наибольший удельный вес приходился на услуги ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств (45%), ремонта и строительства жилья, парикмахерские услуги (по 12%).

Финансы

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Владивостока за январь-ноябрь 2014 года составил 10.5 млрд. рублей прибыли, что на 13% меньше аналогичного периода 2013 года.

Дебиторская задолженность составила 108.6 млрд. рублей, из нее просроченная – 7.9%.

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, по кредитам банков и займам) крупных и средних организаций города на 1 декабря 2014 года составила 235.7 млрд. рублей, из нее просроченная – 3% общей суммы.

Цены

Индекс потребительских цен по Приморскому краю за декабрь 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года составил 112%, что выше, чем в 2013 году (106.3%), и выше, чем в целом по Российской Федерации (111.4%).

Цены на наблюдаемые продовольственные товары возросли на 15%, что на 7 процентных пунктов выше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, составила в конце декабря по г. Владивостоку 4820 рублей, возросла по сравнению с декабрем 2013 года на 10%.

Рост цен на наблюдаемые непродовольственные товары составил 8%. Цены на платные услуги населению возросли за год на 12%.

В IV квартале 2014 года стоимость квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила в среднем 55 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья – 79 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2013 года цены на первичном рынке жилья в среднем возросли на 1%, на вторичном – на 5%.

Население и рынок труда

Население. По предварительным данным, за 2014 год во Владивостокском городском округе родилось 7026 малышей (на 0.6% больше, чем за 2013), умерло 6821 человек (меньше на 1.4%). Показатель младенческой смертности составил 6.3 умерших малышей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся. Число родившихся превысило число умерших на 3%.

В органах ЗАГС за прошедший год было зарегистрировано 5539 браков (больше на 4.6%) и 3380 разводов (больше на 4.7%). На 1000 заключенных браков пришлось 610 разводов (на уровне прошлого года).

Рынок труда. В 2014 году численность работающих в организациях всех видов экономической деятельности, по оценке, составила 255.1 тыс. человек. В городской службе занятости по состоянию на 1 января 2015 года на учете состояло 1408 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1114 – официально зарегистрированных безработных, что на 11% меньше, чем в январе прошлого года. Организациями города было сообщено о наличии 12.9 тыс. вакансий, нагрузка на 100 заявленных вакансий составляет 11 человек.

Уровень жизни населения

Средняя начисленная заработная плата одного работающего в городе в 2014 году, по оценке, составила 37950 рублей. По сравнению с 2013 годом она увеличилась на 8.5%, а ее реальный размер – на 1.1%. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях финансовой деятельности; по производству транспортных средств и оборудования; связи; дополнительной и вспомогательной транспортной деятельности.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2015 года сложилась в сумме 13.8 млн. рублей (на 1.01.2014 - 9.3 млн. рублей). Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия средств организаций для расчетов с работниками.

Пенсии. На 1 января 2015 года численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, в городе Владивостоке составила 154283 человека, из них работающих – 75219 человек (49%).

Средний размер назначенных месячных пенсий составил 11706 рублей, что выше краевого уровня на 5%.

Правонарушения

По данным Управления МВД по Приморскому краю, в 2014 году зарегистрировано 16.2 тыс. преступлений, что на 8% меньше, чем в 2013 году. Из общего числа зарегистрированных преступлений отнесены к разряду тяжких и особо тяжких – 5 тыс. (26%). На 100 тыс. человек населения зарегистрировано 2579 преступлений (в 2013 – 2800). Совершено 1404 преступления против личности (меньше на 8%, чем в 2013), 76 убийств или покушений на убийство, 139 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Зарегистрировано 391 преступление экономической направленности (в 2013 - 501), 89 коррупционных преступлений (в 2013 - 108), 3490 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 1.8 р. больше), 91 преступление, связанное с незаконным оборотом оружия (меньше на 5%). Самым распространенным преступлением остаются кражи (38% всех преступлений), их число уменьшилось на 30% по сравнению с 2013 годом, каждая двадцать шестая кража – квартирная.

С использованием различного вида оружия совершено 19 преступлений (увеличение на 12%).

Правоохранительными органами выявлено 4.1 тыс. человек, совершивших преступления, из них 116 человек несовершеннолетние, 689 женщин, 1165 человек совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения и 2614 выявленных лиц не имели постоянного источника дохода.

К уголовной ответственности привлечено 3.2 тыс. человек. Раскрываемость преступлений составила 34% (в 2013 – 28%).

Приморскстат. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Андрея САВИНА.