Губернатор Приморского края Миклушевский признан мужчиной хоть куда

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ вошел в топ-50 самых известных мужчин России. Согласно данным компании «Медиалогия» руководитель Приморья занимает 34-е место, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Владимир Миклушевский стал единственным представителем из дальневосточных губернаторов в медиарейтинге. Его имя СМИ упоминали более 36 тысяч раз. Соседями главы Приморья по рейтингу стали министр образования и науки РФ Дмитрий ЛИВАНОВ, губернатор Тульской области Владимир ГРУЗДЕВ и российский футболист, нападающий санкт-петербургского «Зенита» и национальной сборной России, заслуженный мастер спорта России Александр КЕРЖАКОВ. Лидером медиарейтинга стал Президент России Владимир ПУТИН, на втором месте - председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Третьим по популярности у СМИ мужчиной стал мэр Москвы Сергей СОБЯНИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.