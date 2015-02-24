Митинг «Остановим госпереворот!» провели сторонники «Народно-Освободительного Движения» (НОД) в субботу, 21 февраля, во Владивостоке к годовщине смены украинской власти.

Выразить свой протест идеологам Запада, приверженцам экономического рабства и воинственным фашистам, несмотря на снег и ветер, на центральной площади собрались сторонники президента ПУТИНА, , пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на портал Vl.Ru.

Несколько десятков митингующих с российскими триколорами и георгиевскими лентами сочувствовали украинцам, которые воевали за лучшую жизнь, а через год после «госпереворота по вашингтонскому сценарию» снова наблюдают расцвет коррупции. Осуждая засилье фашизма в западной Украине и запугивая собравшихся разрухой на Донбассе, выступающие предостерегли недовольных владивостокцев от революции. Пользуясь случаем, «антимайдановцы» поблагодарили Владимира Путина за присоединение Крыма и непоколебимость под давлением извне, а когда градус гордости за президента достиг пика, сошлись на том, что лучшего лидера у России еще не было, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.