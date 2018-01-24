Бизнес-гороскоп: Близнецам перепадет работы и денег на двоих

Гороскоп на неделю с 23 по 28 января

ОВЕН. Постарайтесь не подводить деловых партнеров, обещая им то, что вы не сможете сделать. На этой неделе следует быть крайне осторожным в словах, чтобы не отпугнуть выгодных клиентов. В среду возможны незначительные денежные поступления на ваш счет.

ТЕЛЕЦ. Во вторник у вас может появиться возможность заключить выгодные контракты, будьте дипломатичнее, и не упустите благоприятный момент. Не носите с собой крупных сумм наличными, пользуйтесь банковскими картами. Четверг, вероятно, порадует вас новыми денежными поступлениями. А пятница может принести удачу во всех финансовых делах.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете закружиться в вихре событий, работать придется много, но плодотворно. Вас ждет действительно солидная прибыль. Так что вы можете особенно не экономить и позволить себе даже крупные расходы на отдых.

РАК. Стоит задуматься о состоянии ваших денежных ресурсов и об их пополнении. Не исключена финансовая поддержка со стороны партнеров или родственником. Ваш избранник, наконец-то, начнет зарабатывать больше, чем вы. Во вторник нежелательно брать или давать деньги в долг.

ЛЕВ. На этой неделе финансовый успех будет обеспечен тем, кто не боится работы и готов трудиться в поте лица. Перебоев с денежными средствами пока не предвидится. В пятницу состоится продуктивное производственное совещание, где вы сможете озвучить свои бизнес-идеи.

ДЕВА. Финансовые поступления вероятны в начале недели. Во вторник стоит быть внимательнее при любого рода общении с финансами, даже доставая из сумки портмоне, держите крепко и то и другое. В субботу приобретайте все необходимое для вас и вашей семьи, но воздержитесь от роскошных покупок.

ВЕСЫ. Бюджет на эту неделю профицитом страдать не будет, поэтому приобретайте только самое необходимое. В среду лучше не назначать деловых встреч и не решать важные денежные вопросы, нежелательно также и отдавать долги. В четверг вас могут попытаться ввести в заблуждение, проверяйте все финансовые документы.

СКОРПИОН. Ваши профессиональные и финансовые дела сейчас весьма успешны. Эта неделя потребует от вас деловой и творческой активности. Проявив себя, вы окажетесь на хорошем счету у начальства и заслужите премию.

СТРЕЛЕЦ. Прислушивайтесь к тихому голосу интуиции, и вы сможете преодолеть любые препятствия, возникающие на вашем пути. В понедельник возможны определенные разногласия с деловыми партнерами, но вы их преодолеете. В четверг вероятны долгожданные финансовые поступления.

КОЗЕРОГ. Финансовые дела будут обстоять неплохо. В бизнесе желательно придерживаться наступательной тактики. Воспользуйтесь своими давними связями, это поможет вам заключить выгодный контракт. В выходные будут удачны необходимые покупки и приобретения.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник вам лучше не связывать себя финансовыми обязательствами, а также не давать деньги в долг. Во вторник не стоит заниматься ответственными делами, избегайте заключения договоров, проведения сделок. В пятницу возможны солидные денежные поступления.

РЫБЫ. Хорошее время для обмена или покупки квартиры. В первые два дня недели желательно проявить на работе инициативу, а не быть простым исполнителем. В четверг возможны долгожданные денежные поступления, которые упрочат ваше материальное положение.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.