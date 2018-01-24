Следы покупателя самой дорогой квартиры в Москве ведут в Приморье

Пять самых дорогих квартир Москвы, проданных в 2017-м, обошлись их покупателям в 4,35 млрд руб. Половину суммы потратили покупатели таунхаусов на Остоженке - полные тезки главы «Сибура» и жены экс-губернатора Приморья, сообщает «РБК».

Специализирующееся на элитной жилой недвижимости агентство Kalinka Group назвало пять самых дорогих сделок на столичном рынке новостроек в прошлом году.

Общая сумма пяти покупок, по версии компании, составила 4,35 млрд руб. Больше половины этой суммы - около 2,4 млрд руб. - пришлось на две сделки. Речь идет о покупке двух таунхаусов площадью 500 кв. м каждый в жилом комплексе Noble Row. В 2017 году в здании, расположенном по адресу: Коробейников переулок, 1, строение 5 (адрес жилого комплекса Noble Row), были зарегистрированы две сделки, свидетельствуют материалы Единого государственного реестра недвижимости. В апреле 2017 года 456,8 кв. м купил Дмитрий Владимирович КОНОВ - полный тезка предправления нефтехимического холдинга «Сибур». Месяц спустя 444,8 кв. м перешли в собственность Ларисы Дмитриевны БЕЛОБРОВОЙ. Так же зовут жену экс-губернатора Приморья и бывшего замминистра регионального развития Сергея ДАРЬКИНА.