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В Приморском крае началась гектарная лихорадка
В Приморье в преддверии 1 февраля резко активизировалось оформление договоров на владение «дальневосточным гектаром»
Более двух тысяч человек в Приморье либо уже получили дальневосточный гектар, либо получат его в ближайшее время. Об этом заявил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Илья ТЕРЕХОВ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Руководитель ведомства сообщил, что Приморский край занимает второе место среди всех дальневосточных регионов по количеству подаваемых заявок.
«Сегодня в уполномоченные органы поступило почти 9,5 тысяч обращений, из них 822 заявки одобрены, почти 400 договоров направлены на подписание гражданам, около 300 находятся в стадии регистрации, а 605 - уже зарегистрированы. Таким образом, удовлетворено более двух тысяч обращений», - рассказал Илья Терехов.
При этом за три месяца процент отказов по заявкам на получение дальневосточного гектара в Приморье снизился с 46% до 16%. Как рассказали в ведомстве, в ноябре количество отказов составляло 46,8% от общего числа поданных заявок, в декабре этот показатель снизился до 30%, а в январе составил 15,9%.
По словам спикера, за время реализации первых двух этапов закона краю пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. В частности, сложности были связаны с работой информационной системы «НаДальнийВосток.РФ» - главной площадкой для размещения заявок на гектар.
«Поскольку ресурс новый, закон новый, механизм предоставления земли до этого нигде не применялся, в ходе работы периодически возникали проблемы, но благодаря тесному взаимодействию с Министерством по развитию Дальнего Востока, Агентством по развитию человеческого капитала, Росреестром нам удавалось оперативно их решать», - поделился Илья Терехов.
Руководитель департамента подчеркнул, что для повышения качества работы системы введено много новшеств, что в итоге позволило сократить время рассмотрения заявок и положительно сказалось на всем процессе предоставления гектара в целом.
Он отметил, что также ряд проблем возникал из-за затягивания сроков рассмотрения обращений в отдельных муниципалитетах.
«Мы со стороны администрации края реагировали на такие случаи, принимали меры, обращались в прокуратуру, чтобы не были нарушены права граждан», - рассказал руководитель краевого ведомства.
Отметим, в Приморье особое внимание уделяется работе с заявителями, которым было отказано в получении земельного участка. В случае несогласия с отрицательным решением на выдачу гектара гражданин может обратиться непосредственно в уполномоченный орган, а также позвонить на «горячую линию» Министерства по развитию Дальнего Востока по номеру 8-800-200-32-51.
По словам Ильи Терехова, каждое такое заявление внимательно рассматривается, проверяется обоснованность отказа и по итогам принимается соответствующее решение.
«В целом, в настоящее время предоставление земельных участков в рамках нового закона идет в рабочем режиме», - подчеркнул руководитель краевого ведомства.
Отметим, задачу максимально снизить количество отказов на получение дальневосточного гектара в Приморье поставил губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. По поручению главы в регионе организована работа по оказанию всесторонней помощи гражданам в оформлении заявок на землю.
Особое внимание этому вопросу уделяется в том числе в связи с подготовкой к реализации третьего этапа закона о гектаре, когда землю в крае смогут получить все граждане России.
«Если требуется на каком-то этапе увеличить количество сотрудников для эффективной и оперативной работы - мы готовы это сделать. Кроме того, необходимо, чтобы специалисты при выявлении ошибок в заявлении не просто отказывали в предоставлении участка, а помогали их исправить», - поручил глава региона.
Сейчас в Приморье 2,8 миллиона гектаров, которые могут участвовать в реализации закона. По мнению губернатора края, революционный закон станет огромным импульсом к развитию территории.
Евгений СИДОРОВ.
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Какая неумелая промоакция. . )) Да никому не нужны ваши гектары) Народ свалить отсюда мечтает. . . Едриллы всё для этого сделали и делают. Убого всё.