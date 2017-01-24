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Депутат Заксобрания Приморья поддержал детскую журналистику

24 Января 2017, 10:40 | Приморье

Пятиклассник Женя ГРИШИН из поселка Артемовского только начинает свой путь в сфере журналистики, но уже прославился на всю Россию и Белоруссию. Он единственный, кому пока удалось взять интервью у младшего сына Александра ЛУКАШЕНКО. Поддержать подающего надежды корреспондента приехал депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН. От себя лично и от Приморского отделения Союза журналистов России он вручил Жене ноутбук и обсудил с ним его дальнейшие творческие планы.

Встреча пятиклассника Жени Гришина и депутата Законодательного собрания Приморья, члена Союза журналистов России Валерия Кана прошла в школе поселка Артемовского во время одного из уроков. Гость подарил школьнику ноутбук, который пригодится юному дарованию в работе по созданию нового выпуска новостей для собственного канала на YouTube.

Женя увлекается тележурналистикой, и на сделанной в домашних условиях студии он создает новостные сюжеты о жизни родного поселка. Не так давно 11-летний корреспондент совершил настоящий профессиональный прорыв, сделал то, о чем старшие коллеги могли только мечтать, - взял первое интервью у Николая Лукашенко, младшего сына президента Белоруссии.

Мальчик из Приморья давно мечтал сделать эксклюзивный материал и рассказал об этом на одном из центральных телеканалов России. Он написал письмо в консульство и вскоре получил приглашение. В Белоруссии у Жени прошли настоящие новогодние каникулы. Он общался с Колей Лукашенко, вместе с ним катался на лыжах, кормил кроликов на ферме и даже сыграл в хоккей с президентом республики. Также Женя Гришин побывал на главной Новогодней елке Белоруссии и получил в подарок от Александра Лукашенко и его сына видеокамеру.

Во время беседы с депутатом Законодательного собрания Приморского края Женя рассказал о планах на ближайшее будущее, поделился новостью о готовящемся к выпуску фильме, героями которого станут его одноклассники. Валерий Кан, в свою очередь, отметил, что, как член Союза журналистов России, надеется на дальнейший профессиональный рост Жени, а также пригласил его принять участие в работе МедиаСаммита и выездного заседания Приморского отделения Союза журналистов России.

- Женя - уникальный мальчик. Журналист - сложная профессия, многие всю жизнь стремятся стать мастерами этого дела. А он в 11 лет сам ищет актуальные для освещения темы, снимает и монтирует видео. Видно, что у него есть огромное желание развивать свои навыки, и я желаю ему не сходить с заданного пути. Пусть в дальнейшем он станет достойным представителем российской журналистики, которая не просто информирует о событиях в мире, но и ориентирована на помощь населению, отстаивание его интересов и формирование объективного общественного мнения. Союз журналистов России, а именно Приморское его отделение, постарается всячески поддерживать Женю в его творческих начинаниях, помогать в становлении как корреспондента, - рассказал депутат Законодательного собрания Приморского края, член Союза журналистов России Валерий Кан.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: журналистика  ЗС ПК  гришин 



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