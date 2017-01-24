Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Депутат Заксобрания Приморья поддержал детскую журналистику
Пятиклассник Женя ГРИШИН из поселка Артемовского только начинает свой путь в сфере журналистики, но уже прославился на всю Россию и Белоруссию. Он единственный, кому пока удалось взять интервью у младшего сына Александра ЛУКАШЕНКО. Поддержать подающего надежды корреспондента приехал депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН. От себя лично и от Приморского отделения Союза журналистов России он вручил Жене ноутбук и обсудил с ним его дальнейшие творческие планы.
Встреча пятиклассника Жени Гришина и депутата Законодательного собрания Приморья, члена Союза журналистов России Валерия Кана прошла в школе поселка Артемовского во время одного из уроков. Гость подарил школьнику ноутбук, который пригодится юному дарованию в работе по созданию нового выпуска новостей для собственного канала на YouTube.
Женя увлекается тележурналистикой, и на сделанной в домашних условиях студии он создает новостные сюжеты о жизни родного поселка. Не так давно 11-летний корреспондент совершил настоящий профессиональный прорыв, сделал то, о чем старшие коллеги могли только мечтать, - взял первое интервью у Николая Лукашенко, младшего сына президента Белоруссии.
Мальчик из Приморья давно мечтал сделать эксклюзивный материал и рассказал об этом на одном из центральных телеканалов России. Он написал письмо в консульство и вскоре получил приглашение. В Белоруссии у Жени прошли настоящие новогодние каникулы. Он общался с Колей Лукашенко, вместе с ним катался на лыжах, кормил кроликов на ферме и даже сыграл в хоккей с президентом республики. Также Женя Гришин побывал на главной Новогодней елке Белоруссии и получил в подарок от Александра Лукашенко и его сына видеокамеру.
Во время беседы с депутатом Законодательного собрания Приморского края Женя рассказал о планах на ближайшее будущее, поделился новостью о готовящемся к выпуску фильме, героями которого станут его одноклассники. Валерий Кан, в свою очередь, отметил, что, как член Союза журналистов России, надеется на дальнейший профессиональный рост Жени, а также пригласил его принять участие в работе МедиаСаммита и выездного заседания Приморского отделения Союза журналистов России.
- Женя - уникальный мальчик. Журналист - сложная профессия, многие всю жизнь стремятся стать мастерами этого дела. А он в 11 лет сам ищет актуальные для освещения темы, снимает и монтирует видео. Видно, что у него есть огромное желание развивать свои навыки, и я желаю ему не сходить с заданного пути. Пусть в дальнейшем он станет достойным представителем российской журналистики, которая не просто информирует о событиях в мире, но и ориентирована на помощь населению, отстаивание его интересов и формирование объективного общественного мнения. Союз журналистов России, а именно Приморское его отделение, постарается всячески поддерживать Женю в его творческих начинаниях, помогать в становлении как корреспондента, - рассказал депутат Законодательного собрания Приморского края, член Союза журналистов России Валерий Кан.
Евгений СИДОРОВ.
Новости тематики
- Депутат Заксобрания Приморья поддержал детскую журналистику
- Во Владивостоке вновь заварили "Бабьи каши"
- "Национальный выбор" склоняется к Владивостоку
- В Приморье ученые-археологи исследуют загадки горной крепости Шуйлюфэн на "Земле леопарда"
- Победителями всероссийского конкурса "Святость материнства" стали врачи Приморья
- Жителя Приморья осудили за попытку подкупить сотрудника полиции
- Жители Приморья и СМИ все больше доверяют прогнозам "народного синоптика"
- Благотворительная акция для детей-отказников проходит во Владивостоке
- В Приморье более 150 воспитанников школы-интерната впервые стали участниками акции #ЩедрыйВторник
- ТОФ обошел все флота России по количеству призов Главкома ВМФ
Новости раздела
- В Приморском крае началась гектарная лихорадка
- Депутат Заксобрания Приморья поддержал детскую журналистику
- В Приморье родились малыши с именами Барс и Услада
- В Приморье раненому тигренку сделают операцию
- В Приморье сотрудники МЧС России проводят мониторинг ледовой обстановки с вертолета
- В Приморье члены Клуба друзей WWF стали стипендиатами губернатора
- С начала Года экологии во Владивостоке незаконно вырублено свыше 280 деревьев и кустарников
- В Приморье предлагают устроить в армию за деньги
- Чиновники будут работать до 65 лет в 2032 году
- Во Владивостоке вновь заварили "Бабьи каши"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Молодежь с Дальнего Востока бежит в два города
- Большинство фигурантов резонансных уголовных дел в Приморье избежали тюремного заключения
- В Приморье от "Михайловского бройлера" улетела "Дальневосточная птица"
- Ученые выяснили, что приморцы начинают стареть раньше, чем москвичи и питерцы
- Автомобилисты Приморья сказали "нет"
- АО перебегают в ООО
- На юге Приморья обнаружено захоронение 850 тонн загрязненных отходов
- Во Владивостоке бумажная упаковка входит в моду
- В Свободном порту Владивосток нашли большой пустырь
- Одержать победу в Хабаровске "Адмиралу" помогли болельщики, едва не перекричавшие хозяев