Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье открывают второй автомобильный приграничный почтовый маршрут с Китаем
Почта России и Почта Китая подписали соглашение об открытии второго автомобильного приграничного маршрута, который позволит пересылать почтовые отправления адресатам Приморского края и провинции Цзилинь КНР.
Регулярные почтовые рейсы по маршруту г. Хуньчунь (провинция Цзилинь КНР) — г. Артем (Приморский край) начнут действовать с 1 февраля 2013 года. По этому направлению для почтовых отправлений предусмотрены льготные тарифы и увеличены весовые лимиты, при этом общие сроки доставки будут составлять 3-5 дней.
В 2012 году в центре города Хуньчунь открыто международное почтовое отделение, в котором ведется обслуживание на двух языках: китайском и русском, а также создан специализированный почтовый сортировочный центр.
Растущие объемы почтовых отправлений из Китая в Россию отмечают почтовики по обе стороны границы. Благодаря соглашению, заключенному между Государственным почтовым бюро Китая и Почтой России, значительный поток почты идет к нам из китайского города Суйфэньхэ. Чаще всего этим сервисом пользуются российские туристы, отправляя на родину посылки с купленными в Китае товарами народного потребления. Посылка доставляется из Суйфэньхэ во Владивосток до пяти рабочих дней. Оформление документов происходит на русском языке, так как в почтовых отделениях Суйфэньхэ работают русскоговорящие сотрудники. Надо отметить, что и граждане Китая активно используют возможности почты, пересылая товары своим соотечественникам, находящимся в России. Данная услуга оказывается не первый год, и спрос на нее существенно растет. Ежедневно в специализированном пункте выдачи в центральном отделении Владивостока клиенты получают до 200 посылок.
Реализованные со стороны российской почты при содействии ФТС меры позволяют своевременно принимать к обработке поступающие международные отправления. В 2012 году открыто новое место международного почтового обмена (ММПО) в г. Артеме с производственной мощностью до 10 тысяч посылок в месяц, введен дополнительный пункт выдачи посылок в отделении почтовой связи Артем-10, и работает пункт выдачи в отделении почтовой связи Владивосток-90, сообщили «ЗР» в пресс-службе УФПС Приморского края – филиала ФГУП «Почта России».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Все школы Приморья с 1 декабря подключат к высокоскоростному интернету
- Специалисты МФЦ пойдут по квартирам
- Высокоскоростной интернет вернется в школы Приморья в ближайшее время
- В Приморье "Активные пенсионеры" учатся виртуальному общению
- Развитие сети LTE в Приморье позволяет слушать музыку в любое время и в любом месте
- Жители Приморья предпочитают отдыхать в Китае, Республике Корея, Японии, Таиланде и Вьетнаме
- В Приморье абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе с безлимитным интернетом
- Команда из Владивостока примет участие в Межрегиональной спартакиаде по бочча
- В Приморье "Благое дело" и "Мегафон" собрали футболистов-чемпионов на мастер-класс
- На Дальнем Востоке клиенты Tele2 поддерживают проекты в сфере детства
Новости раздела
- Кожемяко прекратит хаос в раздаче сельхозземель в Приморье
- Средств на содержание "арестованных" косаток и белух в Приморье хватит на пару недель
- Лесной Кодекс РФ изменят под реалии Приморского края
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Во Владивостоке начинается благотворительный марафон "Добро – это просто"
- Федеральный молодежный форум пройдет в Приморье в 2019 году
- Жители Приморья недовольны проблемой парковки возле МФЦ
- Победители конкурса "Лидеры России" войдут в кадровый резерв администрации Приморья
- Горожане активно выбирают дату гей-парада во Владивостоке
- В Приморье завершается второй этап конкурса "400 дворов"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- "Аналог" уходит в прошлое
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- "Как можно участвовать в таком масштабном событии как выборы губернатора в качестве "спойлера" или пиара ради?!"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
Как много всего делается Почтой России, но почему нет конечного результата. Сроки доставки не соблюдаются. Наверно, руководству Почты России нужно принимать меры в регионах, посмотреть ролики на ютубе "Почта России. Путь в никуд" и "Почта России. Поошрение бардака"