В Приморье открывают второй автомобильный приграничный почтовый маршрут с Китаем

Почта России и Почта Китая подписали соглашение об открытии второго автомобильного приграничного маршрута, который позволит пересылать почтовые отправления адресатам Приморского края и провинции Цзилинь КНР.

Регулярные почтовые рейсы по маршруту г. Хуньчунь (провинция Цзилинь КНР) — г. Артем (Приморский край) начнут действовать с 1 февраля 2013 года. По этому направлению для почтовых отправлений предусмотрены льготные тарифы и увеличены весовые лимиты, при этом общие сроки доставки будут составлять 3-5 дней.

В 2012 году в центре города Хуньчунь открыто международное почтовое отделение, в котором ведется обслуживание на двух языках: китайском и русском, а также создан специализированный почтовый сортировочный центр.

Растущие объемы почтовых отправлений из Китая в Россию отмечают почтовики по обе стороны границы. Благодаря соглашению, заключенному между Государственным почтовым бюро Китая и Почтой России, значительный поток почты идет к нам из китайского города Суйфэньхэ. Чаще всего этим сервисом пользуются российские туристы, отправляя на родину посылки с купленными в Китае товарами народного потребления. Посылка доставляется из Суйфэньхэ во Владивосток до пяти рабочих дней. Оформление документов происходит на русском языке, так как в почтовых отделениях Суйфэньхэ работают русскоговорящие сотрудники. Надо отметить, что и граждане Китая активно используют возможности почты, пересылая товары своим соотечественникам, находящимся в России. Данная услуга оказывается не первый год, и спрос на нее существенно растет. Ежедневно в специализированном пункте выдачи в центральном отделении Владивостока клиенты получают до 200 посылок.

Реализованные со стороны российской почты при содействии ФТС меры позволяют своевременно принимать к обработке поступающие международные отправления. В 2012 году открыто новое место международного почтового обмена (ММПО) в г. Артеме с производственной мощностью до 10 тысяч посылок в месяц, введен дополнительный пункт выдачи посылок в отделении почтовой связи Артем-10, и работает пункт выдачи в отделении почтовой связи Владивосток-90, сообщили «ЗР» в пресс-службе УФПС Приморского края – филиала ФГУП «Почта России».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.