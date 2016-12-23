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Более 1200 обманутых дольщиков отпраздновали новоселье в Приморье
В 2016 году в Приморье стало еще на три долгостроя меньше, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
За последние четыре года в Приморье сданы в эксплуатацию 13 долгостроев. В свои квартиры заселились более 1200 обманутых дольщиков. К концу этого года появилась радостная новость для участников еще одного долгостроя во Владивостоке: жилой дом по улице Махалина, 11а подал извещение об окончании строительства, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.
С проблемой долгостроев столкнулись тысячи российских семей. Сегодня по всей стране остаются недостроенными 745 жилых домов, это около 40 тысяч обманутых дольщиков. За девять месяцев 2016 года прокуратурой выявлено более семи тысяч нарушений закона в долевом строительстве, в отношении виновных возбуждено 456 уголовных дел. Проблемных объектов нет только в 20 регионах страны. Остальные вырабатывают собственный алгоритм решения проблем, и Приморье – один из передовых регионов России в этом вопросе.
В период с 2012 по 2015 годы в крае введено в эксплуатацию 13 долгостроев, в свои квартиры смогли заехать более 1200 дольщиков. Это дом на Партизанском проспекте, 58 В на 99 квартир, Кипарисовая, 2, блок-секции 4 и 5 и вставка В-2 на 217 квартир, Прапорщика Комарова, 45 на 115 квартир и проспект Столетия Владивостока, 100 В на 119 квартир, ул. 2-я Круговая, 14 на 160 квартир, Тобольская, 11 на 238 квартир, Ватутина, 4 на 284 квартиры, Авроровская, 30 на 56 квартир и другие объекты. По словам специалистов инспекции, каждый проблемный объект имеет свою историю и причины и требует индивидуального подхода.
«В этом году в Приморье стало еще на три долгостроя меньше: принят краевой закон, по которому компенсацию за не построенное жилье получат жители Партизанска, вложившие в долгострои свои сертификаты на переезд из шахтового жилья. 113 человек купят новые квартиры за счет краевого бюджета, такое решение принято Губернатором края Владимиром Миклушевским, учитывая специфику ситуации и социально-экономическое положение обманутых дольщиков», – рассказали в инспекции государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.
Работу по решению проблем обманутых дольщиков начали с инвентаризации проблемных объектов, дома поставили на учет и разработали дорожные карты по достройке каждого проблемного объекта. За 2016 год инспекция провела 180 рабочих встреч и заседаний по реализации мероприятий дорожных карт по достройке проблемных объектов. Эффективно работает межведомственная комиссия, созданная по инициативе Губернатора – на ряд застройщиков заведены уголовные дела.
«Причины нарушения сроков строительства у каждого объекта свои – в каком-то случае это отсутствие исходно-разрешительной документации, где-то самовольное изменение нарушение проекта, или недобросовестный застройщик. Наша задача – разработать антикризисный план, дорожную карту по достройке каждого дома и собрать за одним столом всех участников процесса», – отметили в инспекции.
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Ситуации вокруг долгостроев складываются разной степени сложности: это воровство, двойные продажи и даже решение суда о сносе. Один из объектов пришлось переносить из-за обнаружения массового захоронения. На сегодняшний день из восьми долгостроев в отношении шести введена процедура банкротства. В случае с Махалина, 11а после того, как застройщик исчез, пришлось начинать с оформления земельного участка. Дольщики, взявшиеся за достройку дома, заново разрабатывали проект, проходили экспертизу, получали разрешение на строительство и так далее. Спустя 13 лет они наконец планируют новоселье: многострадальный объект подал извещение об окончании строительства.
На финишной прямой и блок-секция №7 Славянской, 17, как сообщили в инспекции госстройнадзора, откорректированный проект проходит экспертизу, и она вскоре будет сдана в эксплуатацию.
По словам руководителя инспекции Михаила Заиченко, «это один из самых приятных моментов в работе, когда берёшься за сложный объект, доводишь дело до конца и к моменту сдачи видишь счастливые глаза его жильцов».
Большая работа ведется и по предупреждению появления проблемных объектов: внимательно изучается проектная документация застройщиков, анализ отчетности, регулярные выезды на стройплощадки. С начала года специалисты инспекции провели 455 проверок проектной декларации и составили 157 аналитических документов по отчетности застройщиков, сопровождая 211 поднадзорных объектов в сфере долевого строительства.
«В течение года специалисты провели 113 выездных проверок возводимых объектов, по итогам проверок составлено 163 протокола, возбуждено 14 исполнительных производств. Сумма наложенных на застройщиков штрафов составила почти 9 миллионов рублей, 20% от этой суммы взыскано в бюджет Российской Федерации», – сообщили в ведомстве.
Проблемы в сфере ключевого строительства стали ключевой темой на майском заседании Госсовета при Президенте России. Владимир Путин поручил разработать поправки в законодательство для того, чтобы обеспечить защиту прав дольщиков, в том числе создать Компенсационный фонд за счет средств застройщиков, который заработает уже с 1 января 2017 года.
Однако эти поправки, к сожалению, не коснутся тех, кто уже оказался в трудной ситуации, купив квартиру в долгострое. В Приморье для обманутых дольщиков разработали краевой закон, механизм которого заключается в том, чтобы давать застройщикам землю без конкурса в обмен на определенное количество квартир. По предварительным расчетам, это будет не менее 10% от общего объема возводимой площади. По словам представителей инспекции госстройнадзора края, такая схема позволит в течение нескольких лет окончательно решить проблему обманутых дольщиков в Приморье.
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